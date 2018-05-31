Ученые предложили неожиданное средство от рака

Как пояснил один из авторов исследования, найти лекарство им помогла сама природа опухоли.

Исследователи выяснили, что малые дозы триоксида мышьяка помогают добиться ремиссии при остром промиелоцитарном лейкозе (разновидность рака крови - Ред.).

По словам ученых, использование мышьяка может замедлить рост и других злокачественных образований, сообщает MedicalXpress.

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Ученые добавили соединения яда в липосомы. Такие частицы получили название нанобины. Попадая в кровоток, они достигают опухоли и высвобождают мышьяк, убивая злокачественные клетки и не трогая здоровые.

Проведенные на грызунах опыты показали, что лечение мышьяком в 95% случаях способствовало ремиссии острого промиелоцитарного лейкоза (одна из разновидностей рака крови).

Отмечается, что для выживания и роста раковым клеткам необходим источник кислорода и питательных веществ, поэтому они стимулируют процесс образования новых кровеносных сосудов вокруг опухоли. Эти новые сосуды слишком маленькие для того, чтобы пропускать красные кровяные клетки, однако нанобинам благодаря маленькому размеру удается проникнуть внутрь образования, а его кислая среда растворяет частицы мышьяка, и таким образом лекарство начинает действовать.

Ранее ученые заявили, что человеческая деятельность является главной причиной распространения онкологических заболеваний среди людей и животных, обитающих в дикой природе.