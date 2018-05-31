"Чик-чик - жира нет": странная реклама пластического хирурга стала вирусной (видео)

Клип доктора Василенко был по достоинству встречен на форумах и в социальных сетях. Его считают тем примером, когда самодельная реклама лучше профессиональной с ТВ.

Руководитель московской клиники пластической хирургии Ирина Василенко сняла рекламу для своего бизнеса, и мелодия из нее навсегда останется в вашей голове.

Ролик появился недавно, но выглядит так, словно снят в лучших традициях безумной рекламы 90-х. Видеоряд и навязчивые слова песни покорили сердца и уши пользователей интернета. И многие теперь хотят пойти в эту клинику. Чтобы удалить глаза, передает Medialeaks.

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"Пришла к нам пациентка, хочет сделать попу, а потом сиси, а потом — в Европу" это не строчка из новой песни "Ленинграда", а реклама московской клиники пластической хирургии доктора Василенко.

Рекламный ролик был выложен на YouTube в феврале 2018 года, но обрёл истинную славу только на днях, попав в обзор "This is хорошо".

После этого видеозапись начала стремительно набирать просмотры и расходиться по интернету, становясь вирусной. И есть за что. Видеоряд и слова песни намертво западают в голову, а слова "Чик-чик, жира нет!" после просмотра вы будете повторять весь день.

В клипе главной героиней является сама Ирина Василенко, которая задорно поёт про удаление жира и прочие процедуры. В качестве бэк-вокала, судя по всему, выступают её сотрудницы. Также в клипе можно заметить кислотные мультипликационные кадры и толстый сюрприз на 30-й секунде.