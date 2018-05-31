Найден новый способ повернуть старение вспять

«Сморщивание» ядерной мембраны можно предотвратить с помощью вирусов для доставки недостающих ламинов.

Образование дефектов в ядерной мембране клеток способствует развитию жировой болезни печени, диабета и других возрастных заболеваний.

Об этом говорится в исследовании ученых из школы медицины при Университете Виргинии, передает MedicalXpress.

Ядро клеток содержит ДНК, а его внутренняя мембрана покрыта ядерной ламиной -фибриллярной сетью из белков ламинов. Эта структура контактирует с хромосомами и ядерными РНК, участвуя в регуляции активности генов и отключая их.

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Однако с возрастом возникает дефицит ламинов, что приводит к образованию складок во внутренней мембране. Из-за этого нарушается связь оболочки с ДНК и активизируются нежелательные гены.

Как результат - нарушается правильное функционирование клеток, что приводит к развитию жировой болезни печени и других возрастных заболеваний.

«Когда ваша ядерная мембрана перестанет функционировать должным образом, она может освободить ДНК, которая должна быть отключена. Так клетка печени станет жировой клеткой. Со временем печень становится похожа на швейцарский сыр», - объяснил один из исследователей.

Ученые полагают, что «сморщивание» ядерной мембраны можно предотвратить с помощью вирусов для доставки недостающих ламинов.

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