В Китае мужчине вырезали 15-килограммовую опухоль, с которой он прожил почти 50 лет (фото)

Опухоль появилась у мужчины 47 лет назад и сначала была размером с яйцо.

В Китае хирурги провели 10-часовую операцию по удалению 15-килограммовой опухоли у 64-летнего мужчины.

Китаец Чжао Синфу почти 50 лет игнорировал образование, сообщает Daily Mail. Опухоль появилась у мужчины в возрасте 17 лет и сначала была размером с яйцо.

После того, как опухоль стала настолько тяжелой, что мешала Синфу ходить, его сын обратился к врачам.

Хоть китаець и чувствует себя легче после операции, он шутит: "Я еще не привык, что оно не там".

Как сообщал УНИАН, в феврале индийские врачи успешно удалили самую большую в мире опухоль мозга.