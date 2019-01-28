В Киеве из-за гриппа ввели карантин в 36 школах

В частности, обучение приостановлено в 36 учреждениях общего среднего образования (627 классов).

В Киеве приостановлен образовательный процесс в 36 школах из-за гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, сообщается на сайте киевской городской администрации.

Читайте такжеВ Киеве свирепствует грипп: в 25 школах ввели карантин

«В частности, обучение приостановлено в 36 учреждениях общего среднего образования (627 классов), из них полностью – 22 школах, частично – в 14 школах», – заявил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Таким образом, по его словам, образовательный процесс приостановлен:

Голосеевский район – школа №132 (1 класс);

Дарницкий район – школы №302 (35 классов, все), № 332 (25 классов, все), № 289 (3 классы), гимназия «Киевская Русь» (25 классов, все), ШДС «Пролисок» (4 класса, все);

Деснянский район – № 213 (21 класс, все), № 313 (31 класс, все), № 301 (30 классов, все), № 300 (32 класса, все), № 308 (38 классов, все), № 264 (13 классов);

Оболонский район – № 233 (26 классов, все), НПК «Ласточка» (5 классов, все), СШ № 210 (25 классов, все), школы № 252 (35 классов, все), № 239 (31 класс, все), № 216 (16 классов), № 232 (19 классов, все), № 231 (25 классов, все);

Подольский район –№6 (1 класс), №193 (3 класса);

Святошинский район – НПК «Созвездие» (1 класс), № 131 (4 класса), № 50 (2 класса), № 55 (1 класс), № 72 (9 классов), № 205 (22 класса, все), № 222 (24 класса, все), № 223 (31 класс, все), № 253 (7 классов);

Соломенский район – Гимназия № 178 (2 классы), № 71 (1 класс), № 166 (26 классов, все), № 187 (32 класса, все);

Шевченковский район –№ 135 (21 класс, все).

В целом, по его данным, с упомянутыми заболеваниями в течение 4-й недели 2019 года в Киеве госпитализированы 178 человек, из них 139 – дети.

Всего, как сообщает КГГА, за 4-ю неделю 2019 года в украинской столице зарегистрировано 13 967 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболело 14 653).

«В целом в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 4,7%, которое произошло за счет как детского, так и взрослого населения. Так, детей заболело – 8 207 (снижение на 2,1%), взрослых – 5 760 человек (снижение на 8,1%)», – говорится в сообщении.