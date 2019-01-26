цей матеріал доступний українською

В Одесской области умер годовалый ребенок

19:24, 26 января 2019
Новости регионов
160 0
У девочки резко поднялась высокая температура и она начала задыхаться \ pixabay.com

Читайте такжеВ Одесской области резко возросло число заболевших корью детей (видео)

По его словам, это девочка из многодетной семьи, проживающей в селе Трудовое.

Отмечается, что 25 января в инфекционное отделение Килийской центральной районной больницы госпитализирован 3-летний брат умершего ребенка. Мальчик доставлен с подозрением на менингококковую инфекцию. Дома остались еще трое детей, один из которых умер через несколько часов.

В частности, у девочки резко поднялась высокая температура и она начала задыхаться.

В настоящее время проводятся неотложные оперативные мероприятия. Причина смерти ребенка устанавливается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ребенок