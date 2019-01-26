В Одесской области умер годовалый ребенок

В частности, у девочки резко поднялась высокая температура и она начала задыхаться.

В Килийском районе Одесской области в ночь на 26 января умер годовалый ребенок, сообщил глава Килийской ОТГ Павел Бойченко.

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По его словам, это девочка из многодетной семьи, проживающей в селе Трудовое.

Отмечается, что 25 января в инфекционное отделение Килийской центральной районной больницы госпитализирован 3-летний брат умершего ребенка. Мальчик доставлен с подозрением на менингококковую инфекцию. Дома остались еще трое детей, один из которых умер через несколько часов.

В частности, у девочки резко поднялась высокая температура и она начала задыхаться.

В настоящее время проводятся неотложные оперативные мероприятия. Причина смерти ребенка устанавливается.