В Киеве свирепствует грипп: в 25 школах ввели карантин

За 3-ю неделю года зарегистрировано более 14 тысяч больных гриппом и ОРВИ, из них 57,2% - дети.

В Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,1%.

Как говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в столице за 3-ю неделю 2019 года зарегистрировано 14 653 больных гриппом и ОРВИ (за предыдущую неделю заболели 13067).

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года. В настоящее время показатель заболеваемости составляет 494,5 (за предыдущую неделю 441,3) и ниже эпидемического порога на 42,2%", - отмечают в КГГА.

Рост произошел за счет детского и взрослого населения. Детей заболело 8386 (увеличение на 17,2%), взрослых - 6267 (увеличение на 5,9%).

В структуре заболеваемости дети составляют 57,2%, на предыдущей неделе - 54,7%.

Заболеваемость среди школьников выросла на 25,9% - до 3680 случаев, что составляет 43,9% от общего количества больных детей и 25,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью.

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В медицинские учреждения за прошедшую неделю госпитализированы 162 человека, из них 127 детей.

С начала эпидемического сезона - 1 октября 2018 года - в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачены 34490 человек, из них 9040 - дети.

В настоящее время в Киеве полностью или частично приостановлен образовательный процесс в 25 школах, из них в 11 школах полностью, и в 14 - частично.

В КГГА напомнили, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% от общего количества учащихся по причине заболевания гриппом и ОРВИ. Такое решение в начале текущего года приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.