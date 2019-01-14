В Киеве от гриппа умерли еще два человека, один из них - врач

7 января зарегистрировали еще одну смерть от гриппа в Киеве. Это 43-летний мужчина, врач, который лечился самостоятельно.

В 2019 в Киеве от гриппа умерли уже три человека. Два последние случая зарегистрировали на прошлой неделе.

Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

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"6 января от гриппа умер 54-летний мужчина, обратившийся за медицинской помощью почти на пятый день. А 7 января зарегистрировали еще одну смерть. Это 43-летний мужчина, врач, который лечился самостоятельно. Также обратился за помощью поздно. В обоих случаях обнаружили хронические заболевания", - рассказал он.

По словам директора Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, в течение отчетного периода (начиная с октября 2018 года - ред.) в столице зарегистрировано 6 летальных случаев от осложнений после гриппа.

Ранее в Минздраве сообщили, что с начала этого года пять украинцев умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа А.