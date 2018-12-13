В Сумской области превышен эпидемпорог по заболеваемости гриппом, начали закрывать школы

Превышение порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано на 11-ти административных территориях Сумской области.

В Сумской области эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 12%, на карантин начали закрывать школы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

«На прошлой неделе за медицинской помощью в регионе обратилась 6 тысяч 161 человек, что на 418 человек больше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 564,1 на 100 тысяч населения, что на 7,3% больше прошлого и больше порогового уровня на 12% (пороговый уровень составляет 503,8 на 100 тысяч населения - УНИАН)», - говорится в сообщении.

В частности, превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано на 11-ти административных территориях Сумщины. На 12-ти админтерриториях показатель заболеваемости превышает среднеобластной. Так, самый высокий уровень заболеваемости - в Ахтырском районе (968,1 на 100 тысяч населения), а самый низкий - в Ямпольском районе (182,7 на 100 тыс. населения).

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В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно 32,4% и 67,6%. Заболеваемость детей в 11 раз превышает заболеваемость среди взрослых (детей - 2 тыс. 426,9 на 100 тысяч населения, взрослых - 216,8). Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей в возрастной группе от 0 до 4 лет.

Всего зарегистрировано три случая гриппа и гриппоподобных заболеваний. Летальных случаев от гриппа и ОРВИ нет.

Между тем, по информации начальника департамента образования и науки Сумской ОГА Виктории Гробовой, из-за превышения эпидпорога в области закрывают на карантин некоторые школы. Уже известно, что не будут ходить на занятия дети Буринской, Песковской и Червонослободской школ, Слободского и Николаевского УПК и 5 классов в школах города Шостки. Срок таких мер в разных школах и классах разный.

Ранее УНИАН сообщал, что в течение конца ноября - начала декабря гриппом и ОРВИ заболели более 195 тысяч украинцев, показатели заболеваемости приближаются к эпидемиологическому порогу. В период с 26 ноября по 2 декабря один человек умер вследствие риновирусная инфекции (ОРВИ).