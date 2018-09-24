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Умер малыш, подброшенный врачам в коробке на Николаевщине

13:51, 24 сентября 2018
Новости регионов
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Ребенок умер / фото facebook.com

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Первомайской центральной городской больницы Олег Чекрыжов.

Медики больше недели боролись за жизнь малыша, но безуспешно. "К сожалению, Богданчик умер", - написал доктор.

Напомним, 14 сентября в больницу Первомайска в картонной коробке подбросили новорожденного мальчика, на теле которого якобы были следы побоев. Но позже оказалось, что у ребенка сепсис. Его состояние медики оценивали как крайне тяжелое.

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Теги: #смерть#ребенок