Умер малыш, подброшенный врачам в коробке на Николаевщине
13:51, 24 сентября 2018Новости регионов
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Состояние ребенка медики оценивали как крайне тяжелое.
Ребенок умер / фото facebook.com
Новорожденный малыш, которого подбросили на территорию Первомайской больницы на Николаевщине, скончался.
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Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Первомайской центральной городской больницы Олег Чекрыжов.
Медики больше недели боролись за жизнь малыша, но безуспешно. "К сожалению, Богданчик умер", - написал доктор.
Напомним, 14 сентября в больницу Первомайска в картонной коробке подбросили новорожденного мальчика, на теле которого якобы были следы побоев. Но позже оказалось, что у ребенка сепсис. Его состояние медики оценивали как крайне тяжелое.
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