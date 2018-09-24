Умер малыш, подброшенный врачам в коробке на Николаевщине

Состояние ребенка медики оценивали как крайне тяжелое.

Новорожденный малыш, которого подбросили на территорию Первомайской больницы на Николаевщине, скончался.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Первомайской центральной городской больницы Олег Чекрыжов.

Медики больше недели боролись за жизнь малыша, но безуспешно. "К сожалению, Богданчик умер", - написал доктор.

Напомним, 14 сентября в больницу Первомайска в картонной коробке подбросили новорожденного мальчика, на теле которого якобы были следы побоев. Но позже оказалось, что у ребенка сепсис. Его состояние медики оценивали как крайне тяжелое.