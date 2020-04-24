Не оставайся на обочине удовольствия: для чего нужны жидкие вибраторы (18+)

Большинство жидких вибраторов подходят и для мужчин. Особенно актуальны такие средства тем парням, которым нужно много времени для возбуждения и эякуляции.

Как бы это ни звучало и что бы ты ни представляла, жидкие вибраторы никак не связаны с душем и джакузи. Более того, им не нужны батарейки или подзарядка. Даже самый консервативный мужчина не будет против, если ты захочешь использовать жидкий вибратор во время секса, потому что он может и не знать об этом.

Как пишет Cosmopolitan, речь идет не о вагинальной игрушке или интимном массажере, а о гелях, маслах и кремах.

Как работает жидкий вибратор?

Главная цель жидкого вибратора — чтобы во время секса ты не осталась на обочине удовольствия. Поэтому он очень быстро разогревает и стимулирует эрогенные зоны, вызывая в них мощный прилив крови и усиливая возбуждение. Наносить жидкий вибратор можно на клитор, половые губы и вокруг сосков. А можно везде понемногу, чтобы наверняка прочувствовать партнера каждой клеткой.

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По факту, жидкий вибратор, независимо от того гель это, масло или крем, содержит компоненты, которые согревают и стимулируют нежную кожу и слизистую эрогенных зон. В результате ты возбуждаешься быстрее, а оргазм наступает раньше. И кстати, не один! Девушки, которые уже практикуют секс с жидким вибратором, признаются, что за час (это максимальное время действия средства) испытывают минимум три оргазма. И поверь, кайфуют от этого не только они, но и их мужчины. Еще тот повод для гордости!

Стоит учесть, что не все жидкие вибраторы обладают согревающим эффектом. Если в состав средства входит ментол, эфирные масла и L-аргинин, ты можешь почувствовать и легкий холод, и жжение. Поэтому обязательно спрашивай у консультантов в секс-шопах о том, как именно гель или масло воздействуют на кожу и слизистую.

Ах, да, важно понять, что жидкий вибратор и лубрикант — это два разных средства. Они могут только повышать эффективность друг друга. Но если лубрикант используют для увлажнения интимных зон, то жидкий вибратор — для стимуляции, наоборот никак. Зато ты можешь использовать во время секса оба средства, чтобы получить в два раза больше приятных ощущений от каждого движения, касания и проникновения.

Как использовать жидкий вибратор?

Как дорогой крем или сыворотку для лица — не больше капли на одну интимную зону. Дело не в экономии. А в том, что количества размером с горошину достаточно, чтобы тебя возбудить. Теперь понимаешь, почему жидкий вибратор не может заменить лубрикант? Кстати, если на смазке написано, что она «возбуждающая», скорее всего, в ее составе тоже есть разогревающие компоненты. Но это не гарантирует космических оргазмов. Максимум — теплые приятные прикосновения.

Нанеси крошечное количество жидкого вибратора на кончик пальца и нежно вотри его в клитор, половые губы или зону сосков. Для стимуляции ануса средство тоже подходит. После нанесения нужно подождать 2-3 минуты. Вибрация, покалывания и пульсация свидетельствуют о том, что средство заработало. Теперь у тебя есть, как минимум, 20 минут, чтобы доставить себе удовольствие. И партнеру, конечно, тоже. Кстати, большинство жидких вибраторов подходят и для мужчин. Особенно актуальны такие средства тем парням, которым нужно много времени для возбуждения и эякуляции.