Ученые определяют понятие "оргазма" как чувство сильного удовольствия, возникающее во время сексуальной активности. Женский оргазм до сих пор остается тайной. Но рано или поздно и она должна стать явной.

В течение многих лет мужской оргазм исследовали и изучали. Но только в 1992 году Национальные институты здоровья США создали программу по исследованию здоровья женского влагалища.

Таким образом, женский оргазм остается окутанным тайной и часто игнорируется в общественных дискуссиях о сексе, пишет The Independent.

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В результате этого несоответствия в публичных разговорах женщины часто остаются в неведении относительно деталей своей анатомии, а это означает, что для некоторых секс не всегда так приятен, как должен быть.

И те, кто изо всех сил пытается достичь оргазма, могут подумать, что с ними что-то не так, хотя на самом деле проблему решить гораздо проще, чем они думают.

Как утверждают ученые, проблемы с оргазмом можно разделить на два типа: первичные, когда женщина никогда не испытывала оргазма, и вторичные, когда женщина испытывала оргазм в прошлом, но не может этого сделать сейчас. Общий термин, применяемый к тем, кто испытывает трудности с достижением оргазма, - аноргазмия.

Гинеколог и психосексуальный терапевт раскрыли семь причин, из-за которых женщины могут не достичь оргазма, и способы борьбы с ними.

1. Алкоголь

Слишком большое количество алкоголя может повлиять на приток крови к клитору, который для большинства женщин является той частью вульвы, которая требует стимуляции для достижения оргазма, объясняет доктор Шри Датта, гинеколог из Intima.

«Курение тоже может иметь влияние», - добавляет она. - «Так что, если вы пытаетесь достичь оргазма, подумайте о том, сколько вы пьете или курите в зависимости от тяжести ваших симптомов».

2. Проблемы из комуникацией

Возможность сказать своему партнеру, чего вы хотите и как вам нравится, - неотъемлемая часть хорошего секса и достижения оргазма, отмечает Кейт Мойл, психосексуальный терапевт из Lelo.

«Ваш партнер не умеет читать мысли, и если вы не можете сказать ему, то не обязательно он будет это знать сам», - объясняет она. - «Лучше всего подходить к этому положительно, некритично. Не «ты делаешь это неправильно», а скорее «мне очень понравилось, когда ты...., не могли бы мы попробовать это еще раз?» Или говорить прямо и ясно, а не двусмысленно, предлагая конкретные инструкции, которым ему будет легко следовать, или покажи ему, как было бы хорошо, ведя его руки по твоему телу».

3. Отсутствие уверенности в себе

По словам Мойл, если вы не чувствуете себя комфортно в собственной коже, это может отрицательно сказаться на вашей сексуальной жизни.

«Это может препятствовать нашей способности быть в данный момент», - объясняет она. - «Это потому, что негативные мысли мешают нам отпустить и позволить физическим ощущениям быть в центре внимания».

4. Состояние здоровья

Существует ряд заболеваний, из-за которых женщинам трудно или невозможно достичь оргазма. Например, рассеянный склероз может повлиять на вашу способность к оргазму, отмечает доктор Датта.

«Убедитесь, что вы обратились за лечением как можно раньше, чтобы бороться с этими заболеваниями», - добавляет она.

Кроме того, некоторые лекарства от уже существующих состояний могут подавлять способность женщины к оргазму.

«Антидепрессанты и антигистаминные препараты могут подавлять оргазм, - говорит доктор Датта, - поэтому убедитесь, что вы регулярно пересматриваете тип и дозу лекарств, которые вы принимаете, со своим врачом».

5. Сексуальная стимуляция

Простое объяснение того, что женщина испытывает трудности с оргазмом, может заключаться в том, как ее стимулируют во время секса. По словам Мойл, это одна из наиболее частых причин, по которым женщины не испытывают оргазма.

«Лучший способ понять, что вам больше всего нравится, - самоисследование.

«Это должно быть не только на ваших гениталиях, но и по всему телу, чтобы вызывать удовольствие и ощущения».

Кроме того, стоит учитывать, что большинству женщин для достижения оргазма требуется стимуляция клитора, а не только проникновения, - отмечает доктор Датта.

«Имея это ввиду, важна сексуальная прелюдия. Кроме того, подумайте о разных позах и управляемой мастурбации, которые могут усилить возбуждение».

6. Социальное давление

Социальное давление, такое как стресс, финансовые и рабочие трудности, могут повлиять на вашу способность достигать оргазма во время секса, объясняет доктор Датта.

«Это также может включать проблемы во взаимоотношениях, особенно если есть недоверие или конфликты, которые не были решены», - добавляет она.

В этих случаях может оказаться полезным консультирование пар, а также секс-терапия, считает доктор Датта.

7. Психическое благополучие

По словам доктора Датты, ваше психическое благополучие также может способствовать вашей способности к кульминации.

«Например, если вы страдаете депрессией или тревогой, вам может быть трудно достичь оргазма».

Если вы думаете, что это может быть так, вам рекомендуется обратиться за помощью к гинекологу, который сможет назначить когнитивно-поведенческую терапию и, при необходимости, консультации.

Секс: новости на тему оргазма

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Автор: Виктория Гордиенко