Есть темы, которые неловко обсуждать даже с самыми близкими подругами, и одна из них касается женских выделений.
Врач акушер-гинеколог Ольга Терехина рассказала, какие из них являются нормальной частью жизнедеятельности, а какие могут служить симптомами опасных болезней, пишет Cosmo.
- Вестники полового созревания
Приблизительно за год до первой менструации можно заметить следы на нижнем белье. Эти выделения не имеют ни цвета, ни запаха и свидетельствуют о подготовке женского организма к достижению половой зрелости. Они будут сопровождать вас до периода наступления менопаузы.
- Здоровая норма
Нормальные выделения имеют слабый кисловатый запах, неяркий цвет (от прозрачного до светло-жёлтого), не вызывают раздражения слизистых оболочек и дискомфорта. Они выполняют различные функции: защищают от инфекций, помогают сперматозоиду проникнуть в организм или играют роль смазки при половых контактах.
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Их регулярное появление — признак здорового функционирования твоей репродуктивной системы. Кстати, если никаких выделений нет вообще или отсутствует менструация, стоит обратиться к врачу — это может служить сигналом нарушений.
- После родов
В течение 3-8 недель после родов нормой является наличие кровянисто-слизистых выделений, так называемых «лохий» (не путать с месячными).
После аборта такие выделения в течение месяца тоже считаются нормой. У них не должно быть неприятного запаха, а ты не должна чувствовать боли.
- Не бойся розового
Примесь розового цвета появляется в выделениях при приеме оральных контрацептивов или наличии внутриматочной спирали. Такие выделения называются «споттинг» — они появляются в период адаптации к приему противозачаточных средств первые 3-4 месяца. В течение этого периода организм привыкает к микродозам гормонов или наличию инородного тела в полости матки. Но если эти выделения сохраняются более 4 месяцев, имеют тенденцию к усилению или сопровождаются болевым синдром — это повод обратиться к врачу.
- Стоп-сигналы
Выделения насыщенного желтого, зеленого, коричневого или чёрного цвета, которые сопровождаются резким запахом, зудом, температурой и болью внизу живота — это не норма. Они свидетельствуют о патологических процессах в организме. Причиной могут быть воспалительные заболевания, такие как хламидиоз, гонорея, трихомониаз, микоплазмоз и другие.
Кровянистые (не менструальные) или гнойные выделения — повод срочно обратиться к врачу. Такие выделения могут быть симптомами множества заболеваний: хламидиоза, гонореи, кисты, эрозии шейки матки и даже рака.
- Молочница — враг комфорта
Молочница — это заболевание, вызываемое грибами рода Candida. Эти грибки поражают слизистые оболочки, вызывая зуд, жжение, дискомфорт. Выделения носят «творожистый» характер, из-за чего в народе их принято называть «молочница». Никакого резкого запаха при молочнице не бывает.
Заболевание может быть вызвано различными причинами: приемом антибиотиков, излишней интимной гигиеной с использованием антибактериального мыла или, наоборот, пренебрежением гигиеной, беременностью, сахарным диабетом, хроническим стрессом, погрешностями в питании, например, употреблением пива, шампанского и сладкого.
Кандидоз нужно лечить вовремя, используя индивидуально подобранные гинекологом препараты и схемы, а не одной разрекламированной таблеткой.
Если вовремя и грамотно не пролечить кандидоз, могут появиться осложнения: воспалительные процессы шейки, полости матки, мочевыделительного тракта.
- Временные трудности
Иногда ненормальные выделения носят временный характер, например, вследствие дисбактериоза, при снижении иммунитета, ОРВИ, приеме антибиотиков. Они проходят сами с полным восстановлением организма.
Во время овуляции (примерно середина цикла) интенсивность и густота выделений может увеличиваться. То же самое может быть и за несколько дней до месячных.
- Во время секса
Во время полового акта достаточное количество секрета влагалища, шейки матки и парауретральных желез является важной основой приятных ощущений. В противном случае, если выделений недостаточно, ты рискуешь получить микротрещины, зуд, дискомфорт и присоединение инфекции.
Помни, что выделения из влагалища, не приносящие дискомфорт, скорее всего, совершенно безопасны. Но если изменились их количество, цвет, запах и консистенция, появилось раздражение, то стоит обратиться к гинекологу незамедлительно.
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