Виртуальный секс: как наладить интимные отношения по видеосвязи

Помните, что виртуальный секс – это все еще секс, и от него можно устать.

Цифровые секс-вечеринки процветают! Сейчас это единственный способ устроить оргию и не нарушить самоизоляцию. Оказалось, что у такого формата много преимуществ: например, с видеочата можно выйти в любой момент и остаться наедине с собой.

Но как это сделать правильно, чтобы не навредить себе и не испортить настроение другим? Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Vice.

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Где лучше заниматься виртуальным сексом?

Сегодня самый популярный сервис для видеосвязи – Zoom. Но стоит заметить, что месяц назад разработчики внедрили средство, которое блокирует изображения обнаженных тел. Все из-за пранкеров, которые врывались на школьные уроки, рабочие встречи и собрания анонимных алкоголиков и включали порно. Пока не ясно, насколько этот способ эффективен, но лучше иметь это ввиду. Также есть претензии по безопасности Zoom.

А это важный фактор для виртуального секса. Никому бы не хотелось, чтобы их записали и слили видео в сеть. Пока что самый надежный сервис – это FaceTime с его сквозным шифрованием, но чтобы его использовать, все участники должны иметь Macbook или iPhone.

Создайте отдельный аккаунт

Создайте на той платформы другой профиль, если вы ее используете для любых других нужд. Это стоит сделать для того, чтобы на следующий день не войти в рабочую встречу под ником SexyyyKitten69 или случайно не позвонить маме.

Подготовьтесь заблаговременно

Вы должны подумать о маску, если не хотите, чтобы вас узнали, или не слили видео с вами в сеть. Поэтому стоит подготовиться к этому заблаговременно. При том приготовления к секс-вечеринки приносит удовольствия не меньше, чем она сама. Особенно если вы уже неделю не снимаете одну старую футболку (ведь ее никто не увидит на изоляции).

Уважайте других людей

Если вы живете не сами, то позаботьтесь, чтобы вас никто не отвлекал и не появлялся в кадре. Идеальный вариант – на время секс-вечеринки закрыться в комнате. И попросите вас не беспокоить, чтобы в самый ответственный момент не случился конфуз.

Что касается других участников секса, то все просто: не фотографируйте друг друга, не делайте скриншоты, не снимайте видео, не давайте ссылки на видеочат посторонним людям без согласия других.

Отстаивайте свои права и границы

Помните, что виртуальный секс – это все еще секс, и от него можно устать. Если вы поняли, что устали, дайте себе перерыв. Если надеть секси-костюм и показать себя для вас уже достаточно трепетно, то все в порядке.

Вы не обязаны в точности повторять за другими участниками. Особенно, если это ваш первый опыт. В конце концов, не каждый день видишь в своем мониторе столько голых людей.

Веселитесь, наслаждайтесь, экспериментируйте

Выбрать необычный ракурс? Прикрепить камеру к потолку? Станцевать стриптиз? Можно делать все, что приносит удовольствие вам и окружающим.