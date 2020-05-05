Утренняя разрядка: названы семь причин, по которым стоит заниматься сексом утром

Издание cosmo.com.ua собрало семь научно обоснованных причин, из-за которых секс с у утра - хорошая идея.

Секс — это не только о вечерних свиданиях, приглушенном свете и классической прелюдии в виде ужина. С утра он может быть также хорош, как и во второй половине дня. Более того, именно секс после пробуждения способен сильнее всего повлиять на весь предстоящий день.

Улучшение работоспособности

Гормон, который выделяется в результате занятия сексом называется дофамин. Он положительно влияет как на организм в целом, так и на активность головного мозга.

Улучшение общего самочувствия

Оргазм — хороший способ справиться со спазмом сосудов. Причем, если с самого утра быть «в хорошем настроении», все последующие риски почувствовать головную боль заметно снижаются.

Сияющая кожа

Любой косметолог подтвердит, что от гормонального фона, который в результате секса нормализируется, зависит состояние кожи, волос, ногтей.

Повышается самооценка

Самооценка зависит от множества факторов. Но утренний секс — это залог хорошего настроения и, что немаловажно, удовлетворенности собой. Ведь, если уже с утра получать комплименты и благодарности, это не может не отразиться на самоощущении.

Не будет проблем со сном

Даже если секс был с утра, к вечеру эффект все равно остается. Не будет проблем со сном. Нормализируется работа нервной системы и не придется считать овец перед тем, как закрыть глаза.

Утренний секс длиться немного дольше

Согласно исследованиям, секс с утра длиться немного дольше. Утренние ласки в постели, нежность и чувственность помогают настроиться на нужный лад, а уже потом переходить к более страстным сценариям.

Секс с утра — залог хороших отношений с партнером

Если с утра пара уже в таком настроении, то в течении дня и вечером они будут с нежностью вспоминать партнера.