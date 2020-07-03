Ученые рассказали, как изменится секс через 40 лет

По мнению ученого Гирли, женщин будут оплодотворять в лабораториях, что полностью изменит представление о сексуальной этике.

Ученые говорят, что в будущем секс будет носить немного меньше функций, чем сейчас. По мнению исследователей, это будет связано с развитием современных технологий, которые помогают влюбленным парочкам еще до оплодотворения выявить генетические риски влияющие на развитие ребенка.

Так, автор книги "Конец секса и будущее репродукции людей" Генри Т. Грили считает, что примерно через 40 лет люди откажутся от секса, как от репродуктивной функции, и перейдут исключительно на искусственное оплодотворение, сообщает Lux.fm.

По мнению Гирли, женщин будут оплодотворять в лабораториях, что полностью изменит представление о сексуальной этике.

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"Пара, которая хочет детей, придет в клинику, где он оставит образец спермы, а она – образец кожи. За неделю два будущие родители получат генетическую информацию о сотню эмбрионов, созданных с их клеток. Они смогут узнать, какое будущее ждет каждый из эмбрионов и смогут выбрать какой из них имплантировать в матку", – пишет Генри Т. Грилле.

Христианские традиции "прощают" людей за "удовлетворение сексуальных потребностей", если они занимаются этим ради продолжения рода.

Библия осуждает секс, у которого нет цели, но философ Аристотель опроверг эту догму еще задолго до появления христианства, когда предположил, что другой целью интимной близости есть любовь и желание сблизиться с партнером.

Но в современном мире люди занимаются сексом исключительно ради получения удовольствия, утверждают ученые.

Появление новой сексуальной этики связывают с гомосексуалистами, которые заявляют, что секс не должен быть связанным с продолжением рода и прочими вещами.

Ученые считают, что такой вид сексуальной практики в ближайшем будущем станет абсолютной нормой: людям необязательно любить друг друга, иметь какие-то отношения и вступать в брак, чтобы заниматься сексом.

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Поэтому секс в будущем может измениться из-за нескольких факторов: во-первых, из-за новейших технологий.

Родители будут создавать в лабораториях "дизайнерских и идеальных малышей", появится виртуальное порно и разнообразные устройства для половых ласк на расстоянии с помощью сенсоров.

Во-вторых, изменятся взгляды на моногамию.

Ученые предполагают, что скоро человечество сможет еще лучше приблизиться к теме бессмертия, а человек, что будет жить больше 150 лет – уже родился.

Поскольку средняя продолжительность жизни человека возросла примерно на 20 лет, идея о вечной любви и моногамии кажется все более фантастической, чем несколько десятилетий назад. Таким образом, концепция "пока смерть не разлучит нас" скоро окончательно устареет.

В-третьих, изменится отношение к сексуальной идентичности.

Согласно сегодняшних тенденций, в будущем люди смогут совершенно свободно выбирать себе сексуального партнера любого пола без осуждения со стороны общества.

В целом ученые сошлись на мнении, что секс станет более синтетическим, пластиковым и гарантированно отойдет от уже сложившихся традиций. Ученые пишут, что человек начнет получать удовольствие от близости с любимым человеком, а только от физических ощущений, социальных связей и экспериментов.

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