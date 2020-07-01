Ты сверху: восемь трюков для позы наездницы, чтобы сделать себе приятно

На самом деле, как бы хороша ни была эта поза, достичь в ней оргазма без дополнительных ухищрений почти невозможно.

Есть много причин любить позу «девушка сверху»: во-первых, и мужчине и женщине открывается великолепный вид. Во-вторых, при таком раскладе только женщина определяет скорость. Он может высказать пожелания, но окончательное решение все равно за женщиной.

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Сosmo поделился еще десятком полезных трюков, которые помогут сделать позу еще приятнее.

Помогай себе рукой

На самом деле, как бы хороша ни была эта поза, достичь в ней оргазма без дополнительных ухищрений почти невозможно. Если ты счастливая обладательница близко расположенных ножек клитора, то тебе будет хорошо почти при любой стимуляции, но не все женщины вытащили счастливый билет. Если ты чувствуешь, что чувствуешь недостаточно — не стесняйся подключить руки или игрушку. Гладь и ласкай себя пальцами. Или возьми его руку и, чтобы она не лежала без дела, положи на свой клитор.

Наклонись вперед

Если поза под углом 90 градусов кажется тебе слишком глубокой, а проникновение — болезненным и резким, просто наклонись вперед. Поставь локти или ладони по сторонам от его головы и продолжай двигаться таким образом. Так ты изменишь угол проникновения на менее глубокий. А если еще немного сдвинешь бедра, то он будет еще меньше.

Отклонись назад

Другой вариант изменения угла — поставить руки позади себя, отклонившись таким образом назад. Так ты можешь сразу убить нескольких зайцев: твой бойфренд сможет ласкать твою грудь или клитор, а тебе не обязательно встречаться с ним взглядами, если ты не любительница визуального контакта во время секса. Неудобство заключается в том, что если член не очень твердый, он может выскальзывать, и придется подыскать другой угол.

Не снимай лифчик

Если собираешься устроить дикую скачку, а размер у тебя больше первого, может быть тяжеловато — как с бегом. Трясущаяся грудь — иногда больно и неприятно, так что можешь попробовать воспользоваться лайфхаком из голливудских фильмов и остаться в белье. Только белье выбирай удобное.

Пускай он направляет тебя руками на бедрах

Возьми его руки и делай с ними, что хочешь. (Можешь перчатки, например, надеть). Положи их себе на бедра или на ягодицы, предложи ему направлять твои движения или задавать ритм.

Обопрись на его руки

Если тебе неудобно, ты устала, но позу менять не хочешь, потому что уже почти-почти, просто попроси своего партнера поставить руки на локти таким образом, чтобы ты могла опереться на них своими руками. Он также может поддержать тебя под ягодицы, как мы писали выше, или даже под ребра.

Усади его и сядь сама

Менять позу наездницы на догги или миссионерскую неудобно — долго перебираться, так что можно весь запал потерять. Поэтому выбирай те позы, в которые легко перейти: например, ты можешь попросить его сесть, не выходя из тебя и сесть при этом сама. Обхвати его руками и ногами — так вы будете ближе.

Меняй темп

Не надо это делать каждую минуту, но ускориться, а потом замедлиться — это хорошая идея. Просто попробуй немного сдержать свой пыл, оттяни его разрядку. Если тебе удобно в этой позе, ты можешь увеличить амплитуду (для этого нужно сбавить скорость). Поднимись высоко — так, чтобы его головка почти выскользнула из тебя, а потом медленно и осторожно опустись, насколько тебе позволяет собственный комфорт.

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