Девушкам на заметку: ученые объяснили, как тестостерон меняет поведение мужчин

Согласно результатам исследования ученых из Китая и США, тестостерон влияет на поведение молодых мужчин.

Исследователи выяснили, что тестостерон может влиять на личные качества мужчин. В эксперименте с воздействием этого гормона мужчины чаще проявляли щедрость, когда за их действиями наблюдали.

Согласно результатам исследования ученых из Китая и США, тестостерон влияет на поведение молодых мужчин в эксперименте с наблюдением, пишет НВ.

Авторы работы проанализировали изменения в поведении группы респондентов из 140 мужчин в возрасте от 18 до 25 лет под влиянием тестостерона.

В эксперименте нужно было пожертвовать деньги на благотворительность. При этом сумму пожертвования некоторых волонтеров могли видеть другие люди.

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Оказалось, что мужчины более щедро жертвовали, когда знали, что их благотворительную сумму увидят другие люди. Таким образом ученые протестировали «эффект аудитории».

Мужчины под влиянием тестостерона также жертвовали деньги на благотворительность щедрее, чем те, кто не употреблял гель. Ученые предполагают, что этот гормон связан с поведением мужчин, которое ориентировано на повышение их статуса в обществе.

Исследователи пришли к выводу, что желание выглядеть более привлекательным или повысить свой статус, публично жертвуя больше средств, было связано именно с влиянием тестостерона на мозг мужчин.

Временной промежуток между принятием гормона и экспериментом с пожертвованиями составлял около трех часов. За это время тестостерон должен попасть в кровь.

Респонденты не знали, они принимают плацебо или полноценный гормон.

Ранее кандидат медицинских наук Евгений Шагов объяснял, как тестостерон влияет на поведение и почему один из признаков нехватки этого гормона — потеря уверенности в себе.

«Наиболее частым поводом для приема тестостерона среди мужчин в США является ухудшение общего самочувствия и потеря уверенности в себе. Восстановление оптимального уровня тестостерона устраняет эти симптомы», — говорил Шагов.

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