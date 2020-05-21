Тайны секстинга: как правильно флиртовать

Отличный способ оставаться близкими со своим партнером даже на расстоянии.

Секстинг - это эротическая переписка, в том числе с фотографиями и видео, которая является отличным способом разжечь угасающие чувства. В секстинге не нужно говорить все прямо и конкретно, что многим людям просто не комфортно. Достаточно полупрозрачных намеков, игры слов, а фантазия дорисует уже все сама.

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Кроме того, секстинг - отличный способ оставаться близкими со своим партнером даже на расстоянии. Согласись, на карантине это особо актуально.

Как начать жаркую переписку

Во-первых, стоит убедиться, что у партнер полностью настроен на общение. Сложно оценить всю заманчивость твоих слов или пикантность фото, если они всплывают на экране телефона во время рабочего собрания. Поэтому возьми за правило сначала спрашивать: «Ты сейчас занят?», «Можем пообщаться?».

Не начинай с фотографий или откровенных заявлений. Сначала необходимо подготовить почву - пусть сексуальное напряжение в общении нарастает постепенно. Так ты можешь довести партнера до самого пика желаний. Может подойти что-то в стиле: «Я все думаю о твоих руках...», «У меня есть отличный план для нашей следующей встречи...»

Поднимай уровень эротичности, используя комплименты, двусмысленности, яркие визуальные образы. Но следи за реакцией собеседника. Если он не отвечает или все сводится в сухим «да» или «нет», то не стоит продолжать. По каким-то причинам он может быть против такой переписки, по крайне мере сейчас. Лучше перенести все на момент встречи в жизни, пишет edinstvennaya.ua.

Отлично работает провокация. Мужчины даже в переписке не против «завоевать» свою женщину. Ты можешь прикидываться, будто пишешь абсолютно безвинные вещи, периодически подбрасывая масла в огонь новыми намеками.

Не ограничивай себя. Ты можешь выбрать себе какой-то образ (женщины вамп, наложницы, дерзкой девчонки) Причем можешь делать это как в тексте, так и в фото/видео. Такие ролевые игры очень хороши для пар, которые давно вместе и хочется добавить свежей искры.

Как обезопасить себя в секстинге

Безопаснее (и для тебя, и для отношений) вступать в секстинг с человеком, с которым уже была интимная связь. Не стоит начинать писать вчерашнему знакомому из бара (или еще хуже - знакомому из сети) о своих горячих желаниях, ведь ты не можешь быть уверена, что он не выложит их в соцсети, как подтверждение того, какой он мачо.

Если вы с партнером регулярно занимаетесь секстингом, то лучше это делать в зашифрованном мессенджере и, желательно, под вымышленными игривыми именами (это добавит еще одну изюминку). Можно даже придумать кодовые слова для каких-либо действий, так еще больше места для фантазии.

Два раза проверь, тому ли адресату ты отправляешь сообщения.

Для фото и видео в секстинге совершенно не обязательно, чтобы было видно твое лицо. Лучше, чтобы оно не попадало в кадр, ведь ты не можешь быть на 100% уверена, что они не будут взломаны или каким-то иным способом получены злоумышленниками .

Помни, что нужно четко понимать, что партнер согласен вести эротическую переписку, ведь иначе это может считаться домогательством.