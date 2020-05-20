Как улучшить секс с партнером: таблетки для повышения потенции

Одна из главных причин ухудшения потенции – снижение уровня мужского гормона тестостерона.

Многие мужчины переживают из-за проблем с потенцией. Чаще всего представители сильного пола сталкиваются с ней после 40 лет. Одна из главных причин – снижение уровня мужского гормона тестостерона. Как повысить потенцию и какие еще причины этой проблемы, читайте в нашей статье.

Причины снижения потенции

Стресс. При стрессе в организме вырабатывается кортизол – так называемый гормон страха. И чем его больше, тем меньше тестостерона. А чем меньше тестостерона – тем сильнее стресс.

Ожирение. У полных мужчин уровень тестостерона значительно ниже – жировая ткань использует мужской гормон, чтобы синтезировать из него женский гормон эстрадиол. Такое перерождение приводит к снижению либидо.

Недосыпание. У мужчин, которые спят не более 5 часов в сутки, уровень тестостерона снижается на 15%. А все потому, что мужской гормон вырабатывается во время сна.

Гиподинамия. Снижение физической активности приводит к падению уровня тестостерона.

Препараты для поднятия потенции

Man’s formula

Препарат содержит натуральные компоненты, которые повышают уровень тестостерона, а, следовательно, усиливают либидо, эрекцию и делают сексуальные отношения более яркими.

В состав препарата входят 11 тщательно подобранных компонентов, призванных восстановить мужское здоровье. В их числе 7 экстрактов лекарственных растений, собранных из разных уголков света, 3 витамина, цинк и L-аргинин.

Сиалис

Препарат способствует притоку крови к половому члену мужчины, в связи с чем эрекция становится плотной и длительной. Препарат сдерживает эякуляцию, поэтому половой акт будет более длительным. Сиалис способен действовать на организм мужчины до 36 часов.

Виагра

Препарат создает приток крови к половым органам, повышая эрекцию. Достоинством Виагры является то, что действие начинается тогда, когда мужчина чувствует естественное возбуждение. После полового слияния половой член возвращается в расслабленное состояние. Эффект от препарата сохраняется на протяжении нескольких часов.

Левитра

Препарат имеет несомненный плюс в быстром наступлении эффекта, таблетку можно принимать за 10-15 минут до начала полового контакта. Действует препарат на протяжении 12 часов. Левитра в целом улучшает кровоснабжение в организме. Не приносит вреда репродуктивной функции. После достижение оргазма восстановление будет занимать минимальное количество времени.