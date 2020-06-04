Спермициды: специалисты назвали преимущества и недостатки метода барьерной контрацепции

Врач рассказала о правилах использования спермицидов.

Спермициды являются одним из вариантов барьерной контрацепции, который может быть в виде крема, геля, пенки или свечей. Они содержат химические вещества, разрушающие сперматозоиды.

О преимуществах и недостатках метода контрацепции написала гинеколог Юлия Оленська-Шпакевич на своей странице в Instagram, пишет 24 канал.

Спермициды необходимо вводить во влагалище за 15-30 (максимально) минут до полового контакта. После полового контакта доставать или вымывать спермициды из влагалища не нужно.

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Необходимо вводить новую свечу или новую порцию крема, геля или пенки перед каждым новым половым контактом.

Гинеколог отмечает, что ввести спермицид нужно как минимум за 5 минут до контакта.

Заметим, что в интернете распространяется информация о том, что спермициды имеют "некоторый защитный эффект от заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП)" через вещество ноноксинол-9.

Врач опровергла эти слухи и заявила, что ноноксинол-9 не дает никакой защиты от венерических заболеваний.

"На самом деле, частое его использование может вызвать вагинальные и ректальные раздражение и трещины, которые могут увеличить риск передачи ВИЧ-инфекции у женщин", – сообщила Юлия Оленська-Шпакевич.

С️пермициды: преимущества метода

не влияют на грудное вскармливание;

могут использоваться, как дополнительный метод при применении других методов;

отсутствуют системные побочные явления;

просты в применении;

дополнительное увлажнение во время полового акта;.

продаются без рецепта и не требуют медицинского осмотра перед применением.

Недостатки метода контрацепции с использованием спермицидов

При использовании свечей, таблеток и пленок необходимо соблюдать 15-20 минутный интервал перед половым актом.

Нельзя принимать душ с мылом и другими моющими средствами раньше указанного для данного сперміцида времени в инструкции. С целью гигиены рекомендуется использовать только чистую воду, поэтому душ лучше принять до полового акта.

Побочные эффекты: раздражение кожи, аллергия на спермициды; в этих случаях следует проконсультироваться с врачом и, вероятно, изменить метод контрацепции.️️️

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