Спермициды: специалисты назвали преимущества и недостатки метода барьерной контрацепции
Спермициды являются одним из вариантов барьерной контрацепции, который может быть в виде крема, геля, пенки или свечей. Они содержат химические вещества, разрушающие сперматозоиды.
О преимуществах и недостатках метода контрацепции написала гинеколог Юлия Оленська-Шпакевич на своей странице в Instagram, пишет 24 канал.
Спермициды необходимо вводить во влагалище за 15-30 (максимально) минут до полового контакта. После полового контакта доставать или вымывать спермициды из влагалища не нужно.
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Необходимо вводить новую свечу или новую порцию крема, геля или пенки перед каждым новым половым контактом.
Гинеколог отмечает, что ввести спермицид нужно как минимум за 5 минут до контакта.
Заметим, что в интернете распространяется информация о том, что спермициды имеют "некоторый защитный эффект от заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП)" через вещество ноноксинол-9.
Врач опровергла эти слухи и заявила, что ноноксинол-9 не дает никакой защиты от венерических заболеваний.
"На самом деле, частое его использование может вызвать вагинальные и ректальные раздражение и трещины, которые могут увеличить риск передачи ВИЧ-инфекции у женщин", – сообщила Юлия Оленська-Шпакевич.
С️пермициды: преимущества метода
- не влияют на грудное вскармливание;
- могут использоваться, как дополнительный метод при применении других методов;
- отсутствуют системные побочные явления;
- просты в применении;
- дополнительное увлажнение во время полового акта;.
- продаются без рецепта и не требуют медицинского осмотра перед применением.
Недостатки метода контрацепции с использованием спермицидов
- При использовании свечей, таблеток и пленок необходимо соблюдать 15-20 минутный интервал перед половым актом.
- Нельзя принимать душ с мылом и другими моющими средствами раньше указанного для данного сперміцида времени в инструкции. С целью гигиены рекомендуется использовать только чистую воду, поэтому душ лучше принять до полового акта.
- Побочные эффекты: раздражение кожи, аллергия на спермициды; в этих случаях следует проконсультироваться с врачом и, вероятно, изменить метод контрацепции.️️️
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