Спанкинг — не современное «изобретение». Французский писатель Оливье Морель говорил, что даже в древнем Египте и Китае во время секс-игр любовники практиковали такую легкую порку.

Если мужчина хотя бы раз шлепал тебя по попе, поздравляем – ты уже знакома со спанкингом. Речь пойдет о тех самых страстных хлопках, которыми партнеры во время секса или прелюдии возбуждают или «наказывают» друг друга.

Читайте также"О чем мечтают мужчины": названы техники феерического минета (18+)Обычно они не очень сильные и интенсивные, а также не оставляют синяков и ссадин. Но это еще не БДСМ. И совершенно не флагелляция, как иногда ошибочно полагают.

Спанкинг в переводе с английского обозначает «шлепки рукой». То есть, никакие другие предметы при этом не используются. Иначе уже начинается флагелляция. Она отличается от спанкинга тем, что шлепки более интенсивные, а совершаются кнутом, розог или плеткой. При БДСМ этот процесс сопровождается связываниями, скручиваниями или заковываниями в наручники, пишет cosmo.com.ua.

Спанкинг — не современное «изобретение». Оливье Морель, известный французский писатель, говорил, что даже в Древних Шумере, Египте и Китае во время секс-игр любовники практиковали такую легкую порку. А если ты когда-нибудь интересовалась историей интима в Средневековье, наверняка, слышала, что шлепки тогда были одной из самых распространенных техник возбуждения. К слову, а почему ты думаешь, мужчины до сих пор так любят похлопывать попки своих девушек? Шутки-шутками, а, получается, что спанкинг заложен на генетическом уровне.

Но, как и любая техника в сексе, шлепанье имеет свои правила. Так, чтобы спанкинг был приятным для обоих партнеров, нужно придерживаться нескольких советов.

Придумай стоп-слово

Только никаких «стоп», «остановись», «фу» или «больно». В порыве страсти это только заводит. Рекомендуем взять на вооружение англоязычное слово «red». Именно им при спанкинге пользуются пары за рубежом.

Снимите все аксессуары

Особенно, кольца. Иначе можно повредить кожу. Причем и свою, и партнера. Также лучше снять браслеты и часы. Иначе повредишь не только кожу, но и их.

Шлепай по нижней части бедер

Во-первых, это более чувствительная зона. Во-вторых, в верхней части ягодиц ты можешь случайно навредить позвоночнику, копчику или почкам, а при сильных хлопках и половой системе.

Контролируй процесс

При спанкинге, особенно, первые разы, обязательно разговаривайте с партнером, чтобы понимать, как его организм реагирует на шлепки. Бывали случаи, что люди теряли сознание, или у них начинался приступ. Никогда не знаешь, что скрывается внутри мозга и всего тела. Кроме того, разговор помогает понять болевой порог партнера.

Разогревай ягодицы

Идеальный в этом деле вариант — массаж. Да-да, тот самый, эротический. Или нежные поглаживания и поцелуи. И как только кожа на ягодицах станет розового цвета, можно приступать к основной части.

Новости, которые могут вас заинтересовать:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН