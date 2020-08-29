Рекомендуем начать знакомство со смешанным оргазмом с воздействия на клитор и точку G.

Скорее всего, ты слышала о вагинальном, клиторальном и маточном оргазмах, но не о смешанном. Как понятно из названия, для его достижения нужно стимулировать не одну, а несколько эрогенных зон. В идеале – две. Читайте такжеНазваны пять причин, почему женщине важно испытывать оргазм



Но давай разберемся в особенностях такого вида получения удовольствия более детально, пишет cosmo.com.ua.

Главное отличие смешанного оргазма от любого другого — стимуляция сразу двух зон. Это могут быть клитор и точка G, клитор и соски, соски и анус, точка G и анус. В общем, «сработает» любая комбинация. Только не пробуй стимулировать все сразу: ни рук, ни сил не хватит. Да и науке пока неизвестны случая одновременного оргазма всех эрогенных зон.

Рекомендуем начать знакомство со смешанным оргазмом с воздействия на клитор и точку G. Но не нужно сразу звать мужчину и объяснять ему сегодняшний график секс-занятий. Попробуй сначала сама достичь смешанного оргазма.

Для этого уединись, расслабься и начни ласкать клитор. После потихоньку входи пальцем во влагалище и начинай стимулировать точку G. Она находится вверху на глубине 5–7 см. Проводи пальцем, немного надавливая на стенку, и, как только почувствуешь что-то приятное или желание срочно сходить в туалет, будь уверена — ты в нужном месте. Начинай одновременно стимулировать точку G одной рукой, а клитор второй. Сперва, конечно, может ничего и не произойти. Неподготовленный к такой буре эмоций организм часто не воспринимает воздействия на две эрогенные зоны. Но если будешь каждый день так мастурбировать, рано или поздно обязательно достигнешь смешанного оргазма.

После этого можешь смело предложить бойфренду повторить твой «опыт». Также для получения смешанного оргазма можно использовать секс-гаджеты и пробовать стимулировать эрогенные зоны в разных позах. И, конечно же, экспериментировать с двойным воздействием на другие секс-точки.

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Автор: УНИАН