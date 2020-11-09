Ученые из Государственного университета штата Пенсильвания и Университета Бригама Янга провели исследование, в ходе которого выяснили, через сколько лет человек наконец обретет счастье в браке.
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Ученые обработали данные 2034 женатых пар разных возрастов (средний среди женщин составлял 35 лет, среди мужчин — 37 лет). В течении семейной жизни пары заполняли анкеты, а затем ученые анализировали их удовлетворенности в отношениях с мужем или женой.
И так, если в течении первых 20 лет у супругов удовлетворенность снижалась, то последующие годы будут более счастливыми.
"Несмотря на то что развод в наши дни явление популярное, многие пары все-таки живут друг с другом всю жизнь. И если мы посмотрим на эти отношения в длительной перспективе, то увидим, что уровень счастья и качество общения остается высоким, а разногласий все меньше", - говорится в исследовании.
По словам ученых, чем дольше люди находятся в паре, тем больше они ценят друг друга.
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