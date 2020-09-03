Возраст - не помеха для романтических отношений. Предлагаем вам самые распространенные мифы о семейной жизни после 50 лет.

Люди часто представляют, каким будет их жизнь в будущем. И те мифы, которые существуют в обществе, точно не соответствуют действительности.

Как пишет 24 канал, существует 7 самых распространенных представлений о жизни семейных пар после 50 лет, которые точно не соответствуют действительности. Рассмотрим их:

Развитие - не для вас

В любом возрасте вопросы обучения и саморазвития являются актуальными. И в 40 или 50 вы можете пройти курсы и сменить сферу деятельности. Поэтому распространенное мнение, что человек, который уже имеет стабильные семейные отношения и работу, не должен совершенствоваться - это неправда.

Кроме этого, психологи советуют не забывать о своих мечтах. Возраст отнюдь не сковывает в достижении целей, которые для вас важны. И, уверены, ваша жена или муж только поддержат в этом.

Вы уже "прочитанная книга"

Даже прожив в браке десятки лет, можно найти в своей второй половинке что-то неизведанное. Все потому, что мы часто до конца не открываемся партнеру и только в особые моменты делимся воспоминаниями, которые ранее не возникали в памяти. Также новые предпочтения или хобби могут удивить партнера в браке.

К примеру, кореянка Чунджа только на пенсии открыла для себя социальные сети. Со своим мужем она записывает забавные видео, которые заставляют миллионов пользователей сети подписаться на их семейный блог.

Человек привычки

Люди представляют, что жизнь в предпенсионном или пенсионном возрасте - это набор привычек: одна и та же еда, одежда или хобби. Но в любом возрасте человек стремится экспериментировать и пробовать что-то новое. К примеру, в любимое блюдо добавить новых специй, или поехать в город, где никогда не бывал. Поэтому это стереотипы, которые стоит разрушать.

Спорт остается в прошлом

Конечно, с физиологической точки зрения, тело с годами меняется. Однако есть десятки примеров, когда люди в 50 лет дают такие физические нагрузки, что молодежь себе и не представляет. Так, актриса и певица Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом ежедневно часами проводит в тренажерном зале. А звезде 24 июля исполнился 51 год! Такое семейное хобби, по словам психологов, может только укрепить отношения.

Одеваться надо "по возрасту"

Это еще одни стереотипы о жизни после 50 лет, которые активно разрушают мировые знаменитости. Мэй Маск - блогера, модель и мама изобретателя Илона Маска, которая и в 72 даже не задумывается о старости. Американка одевает трендовые вещи, от которых в восторге вся молодежь. И если у нее и есть платок, то она точно не прикрывает им седину.

Начинать собственное дело поздно

Многие убеждены, что после 50 лет начать семейное дело - поздно. Но это также распространенный миф! Однако следует учесть все возможные риски и хорошо обсудить этот вопрос с партнером.

Об интимной жизни следует постепенно забыть

Десятки пар, которым исполнилось 50 и более, могут поспорить с этим мифом. Например, голливудская комедия "Клуб "50 оттенков серого" поможет вам убедиться в этом.

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Автор: УНИАН