Семейная жизнь после 50 лет: самые распространенные мифы / фото УНИАН

Люди часто представляют, каким будет их жизнь в будущем. И те мифы, которые существуют в обществе, точно не соответствуют действительности.

Как пишет 24 канал, существует 7 самых распространенных представлений о жизни семейных пар после 50 лет, которые точно не соответствуют действительности. Рассмотрим их:

Развитие - не для вас

В любом возрасте вопросы обучения и саморазвития являются актуальными. И в 40 или 50 вы можете пройти курсы и сменить сферу деятельности. Поэтому распространенное мнение, что человек, который уже имеет стабильные семейные отношения и работу, не должен совершенствоваться - это неправда.

Кроме этого, психологи советуют не забывать о своих мечтах. Возраст отнюдь не сковывает в достижении целей, которые для вас важны. И, уверены, ваша жена или муж только поддержат в этом.

Вы уже "прочитанная книга"

Даже прожив в браке десятки лет, можно найти в своей второй половинке что-то неизведанное. Все потому, что мы часто до конца не открываемся партнеру и только в особые моменты делимся воспоминаниями, которые ранее не возникали в памяти. Также новые предпочтения или хобби могут удивить партнера в браке.

К примеру, кореянка Чунджа только на пенсии открыла для себя социальные сети. Со своим мужем она записывает забавные видео, которые заставляют миллионов пользователей сети подписаться на их семейный блог.

😂

Сообщение, распространенный 46 년생 춘자 씨 (@ chunja46)

Человек привычки

Люди представляют, что жизнь в предпенсионном или пенсионном возрасте - это набор привычек: одна и та же еда, одежда или хобби. Но в любом возрасте человек стремится экспериментировать и пробовать что-то новое. К примеру, в любимое блюдо добавить новых специй, или поехать в город, где никогда не бывал. Поэтому это стереотипы, которые стоит разрушать.

Спорт остается в прошлом

Конечно, с физиологической точки зрения, тело с годами меняется. Однако есть десятки примеров, когда люди в 50 лет дают такие физические нагрузки, что молодежь себе и не представляет. Так, актриса и певица Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом ежедневно часами проводит в тренажерном зале. А звезде 24 июля исполнился 51 год! Такое семейное хобби, по словам психологов, может только укрепить отношения.

Одеваться надо "по возрасту"

Это еще одни стереотипы о жизни после 50 лет, которые активно разрушают мировые знаменитости. Мэй Маск - блогера, модель и мама изобретателя Илона Маска, которая и в 72 даже не задумывается о старости. Американка одевает трендовые вещи, от которых в восторге вся молодежь. И если у нее и есть платок, то она точно не прикрывает им седину.

Начинать собственное дело поздно

Многие убеждены, что после 50 лет начать семейное дело - поздно. Но это также распространенный миф! Однако следует учесть все возможные риски и хорошо обсудить этот вопрос с партнером.

Об интимной жизни следует постепенно забыть

Десятки пар, которым исполнилось 50 и более, могут поспорить с этим мифом. Например, голливудская комедия "Клуб "50 оттенков серого" поможет вам убедиться в этом.

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Автор: УНИАН