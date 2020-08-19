Дюжина вопросов о сексуальной жизни, которые нужно задать самой себе

Он должен точно знать, что если ты не соглашаешься на секс и не предлагаешь попробовать ему завести тебя, значит, близости не будет.

Какой бы хорошей ни была сексуальная жизнь, ее всегда можно сделать еще лучше. Часто повторяют о необходимости больше думать об удовольствии партнера, но как на счет нашего собственного удовольствия? Если ты ответила «да» на 12 из 12 вопросов — можешь гордиться вашими отношениями.

Читайте такжеПоследствия карантина: что делать, если вы с партнером перестали заниматься сексомНравится ли мне, как он ко мне прикасается?

Мужская кожа не так чувствительна, как женская, поэтому нередко мужские прикосновения могут быть грубыми или болезненными — они «примеряют» их на себя, а потому не всегда рассчитывают силу. Хороший признак, когда он точно знает, как именно прикасаться к тебе, чтобы не сделать больно или неприятно. В данном случае тактика «лучше никак не трогай» — не самая выигрышная. Если ты не научишь его, как именно тебе нравится, он не сможет доставить тебе настоящее удовольствие.

Если у тебя мурашки пробегают по всему телу, стоит ему прикоснуться к твоей груди или ягодицам - это отличный признак, пишет cosmo.ru.

Знает ли он, где мои эрогенные зоны?

Помнишь кадр из фильма «50 оттенков серого», где Кристиан Грейс помадой помечает места, где он хочет, чтобы к нему прикасались. Эта же идея может сработать и в обратном направлении: почему бы тебе не предложить своему партнеру игру?

Попроси его пометить цветом те места на твоем теле, которые, по его мнению, являются твоими чувствительными зонами. Сделай то же в ответ. Вот и узнаете, совпадает ли его представление с реальностью.

Достигаю ли я с ним оргазма?

Банально, но факт. Да, всего 30% женщин (или даже меньше) способны достичь оргазма во время вагинального секса, но это не значит, что ты вообще не должна его достигать с партнером - у него есть язык и руки, чтобы помочь тебе прийти к «большому О» даже после того, как он кончил.

Могу ли я рассказать ему, о чем я фантазирую во время мастурбации?

Это сокровенное и интимное знание, но можешь ли ты поделиться со своим партнером тем, что ты представляешь себе во время приятного времяпрепровождения в душе? Даже если это что-то невероятное, откровенное, развратное (а, конечно, такое оно и есть), хороший признак, когда ты можешь поделиться своими фантазиями с партнером.

Совсем не обязательно осуществлять их, но он запросто может «разогреть» тебя, к примеру, «грязными разговорами».

Нравится ли мне, как он пахнет?

Если ты обожаешь носить его свитера и футболки и часто вдыхаешь его аромат «полной грудью», даже когда он пришел после пробежки (ты же не веришь в «но твоя футболка совсем не пахнет!»), то знай: все дело в комплексе гистосовместимости. Major histocompatibility complex, МНС. МНС — это последовательность генов, которые помогают вашей иммунной системе бороться с болезнями. МНС каждого человека индивидуален, и твой МНС отличается от МНС твоего партнера.

Если они слишком похожи, твой организм дает сигнал: «Полный назад, поищем кого получше». Но вот если ваши МНС достаточно сильно отличаются, твой организм ликует: дети будут здоровыми и крепкими.

Мы обнимаемся после секса?

Дело не только в гормоне окситоцине, который вырабатывается в том числе и во время посткоитальных объятий. Исследователи из университета в Торонто провели эксперимент, опросив 335 участников (138 мужчин и 197 женщин), насколько они удовлетворены своими отношениями. Исследователи также стремились выяснить, какие факторы влияют на качество сексуальной жизни.

Оказалось, что ни прелюдия, ни сам половой акт не оказывают большого влияния на степень удовлетворенности, а вот объятия после секса — очень даже. Результат исследования показал, что пары, проводившие больше времени после секса, обнимаясь, целуясь и лаская друг друга, довольнее своей интимной жизнью, чем те, которые сразу засыпают.

Знаю ли я, когда он в последний раз проверялся на инфекции?

Да, даже если ты на 100% уверена, что «он бы никогда», ходить к андрологу у мужчин должно быть такой же здоровой привычкой, как у тебя — ходить к гинекологу. Проверять свое мужское здоровье раз в полгода — это нормальная практика.

Он знает, когда остановиться?

И не повторяет глупости про «когда женщина говорит «нет» — это значит «да». Он должен точно знать, что если ты не соглашаешься на секс и не предлагаешь попробовать ему завести тебя, значит, близости не будет. В противном случае это насилие. Даже если вы женаты. Даже если «тебе не трудно».

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Автор: УНИАН