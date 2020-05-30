Врач рассказала, какие болезни лечит секс

Если женщина не получает от секса никакого удовольствия, то и вся его польза сводится на нет.

Секс, как обмен физиологическими жидкостями, не лечит ничего. Но может улучшать эмоциональное состояние человека.

В сперме нет гормонов, которые разгладят морщинки, улучшат цвет кожи и вылечат прыщи, рассказала семейный врач Ирина Шинкаренко, пишет 24 канал.

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В половом члене тоже нет ничего волшебного. Гормоны во время секса вырабатываются только во время оргазма (дофамин, эндорфины, окситоцин). То есть, если женщина не получает от секса никакого удовольствия, то и вся его польза сводится на нет.

Почему врачи советуют секс?

Зачастую они дают такие рекомендации, когда не знают как лечить пациента.

"Болит грудь? Прыщи? Найди себе мужа и переспи с ним. Звучит абсурдно. Когда подобные рекомендации озвучивает врач, особенно гинеколог, хочется спросить, какими данными они руководствуются. Скорее всего, таким медикам хочется больше пациенток. Потому что девушки, которые не живут половой жизнью: не жалуются на выделения всех цветов радуги и не лечатся от других половых болезней", – сказала врач.

Люди, которые не состоят в половых отношениях по разным причинам (внутренние или религиозные убеждения, смерть или болезнь мужа, развод) находят удовольствие и успокоение в других видах деятельности и не чувствуют себя более больными, чем другие.

Не секс, а наличие стабильных, теплых отношений, близость, комфорт от контакта кожи, эндорфины и окситоцин, которые вырабатываются при достижении оргазма действительно способствуют эмоциональной стабильности и общему ощущению счастья. При этом снижается давление и (возможно) стимулируется иммунная система.

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