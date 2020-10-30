Примечательно, что, когда у человека лихорадка, он обычно не думает о сексе, однако, бывают и исключения.

Сезон ОРВИ не за горами. А учитывая ситуацию с пандемией коронавируса стоит быть особо внимательным во время близких отношений.

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Если человек болен, но все же хочет в это время заниматься сексом, то ему нужно помнить о нескольких нюансах. Так, респираторные заболевания не передаются через половой акт, но в то же время существует вероятность заразиться через слюну и капли пота. Поэтому нужно избегать поцелуев, стараться не чихать и не кашлять, а также не быть слишком близко лицом к лицу.

Наиболее рискованными позами во время простуды является миссионерская, или когда больной человек находится сверху. Если вы хотите снизить риски заражения, рассмотрите "стиль собачки", оральный секс или прибегните к "ручным играм".

Если у вас грипп, лучше пропустите секс, пока вам не станет лучше. Это слишком серьезное заболевание, чтобы рисковать здоровьем другого человека.

Срок, в течение которого человек может заразить окружающих, зависит от самой болезни. Чаще всего человек "заразный" первые несколько дней с начала первых симптомов. Однако некоторые болезни могут распространяться еще до того, как симптомы появились, и до их завершения.

Например, во время гриппа человек передает инфекцию за 24 часа до того, как у него начинают появляться симптомы. А вот во время коронавируса человек может быть опасным в течение 14 дней. Поэтому советуем вам не заниматься сексом до тех пор, пока узнаете ваш диагноз.

Секс во время болезни: что стоит знать

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Автор: УНИАН