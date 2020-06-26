Топ-7 поз для секса во время месячных (фото 18+)

Одним девушкам нравится секс во время месячных, потому что в этот период как раз высокий уровень возбуждения. Другим такой секс совсем не по душе: и так больно, какой еще секс!

На самом деле, секс во время месячных действительно может облегчить менструальные боли, и вот почему.

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Дело в том, что эти боли представляют собой не что иное, как сокращение матки, которая таким образом выталкивает сгустки крови. Во время оргазма мышцы тазового дна тоже сокращаются, а потом — расслабляются. Именно за счет расслабления и наступает облегчение, боль проходит. Кроме этого, секс стимулирует выброс эндорфинов, которые также снимают болевой синдром, пишет Cosmo.ru.

Некоторых смущает, что будет грязно, но всегда ведь можно подложить побольше старых полотенец!

Если ты испытываешь боли при месячных, ляг на спину и подними прямые ноги, скрестив их. Это поможет циркуляции крови и немного успокоит спазмы. Будет хорошо, к слову, также спине и, в частности, пояснице, которая так устает за день.

Эта поза называется «миссионерская йогическая»: партнер в ней сверху, а ноги партнерши разведены в «лягушку». Тоже идеальная поза для поясницы, надо заметить, да и для тазобедренных суставов будет полезно. В этом положении расслабляются мышцы брюшного пресса, и облегчается боль. Удобная простая и расслабленная поза. Привычная, но от этого не менее приятная.

Многие девушки, которым не готовы пока заниматься сексом на кровати во время месячных, охотно это делают в душе. Обычно секс в воде — не самая удачная идея, потому что легко смывается смазка, но во время месячных смазки много, к тому же, теплая вода тоже поможет облегчить симптомы.

Если тебе очень больно, но секса при этом хочется, ложись на бок, колени подогни под себя. Считай, что эта поза называется «да что ж так больно!» Твой партнер пускай опустится на колени — если у вас большая разница в росте, можно воспользоваться подушкой для регулировки высоты. Тебе в этой позе ровным счетом ничего не надо делать — только лежать и наслаждаться.

Очень интересная и недооцененная поза, во время которой ты минимально испачкаешь полотенце под собой. Ложишься на спину, ноги вместе, бедра слегка приподняты. Мужчина садится верхом, опираясь руками на свои пятки и мягко входит в тебя. Когда он уже внутри, он может двигаться очень осторожно и бережно. Чем сильнее ты сведешь бедра, тем острее будут твои ощущения.

Ложись на живот, можешь бедра положить на подушку (накрытую чем-нибудь) и опираясь на локти. Ноги разведи, но не сильно — слегка. Твой партнер будет входить в тебя сзади, а ты для приближения оргазма можешь стимулировать себя рукой или тереться от подушку.

Если не очень понимаешь, чем эта поза отличается от предыдущей, все очень просто — это анальный секс. Если тебе хочется секса, но ты предпочитаешь во время менструации вообще не взаимодействовать с кровью, всегда есть альтернатива. Ты можешь держаться руками за бедра или развести ягодицы. Помни, что тебе по-прежнему нужно много-много лубриканта.

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