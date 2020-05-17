Секс-друг на время пандемии: медики из Нидерландов дали несколько советов относительно интима на карантине

В Нидерландах также советуют воздерживаться от секса парам, в которых COVID-19 болеет один из партнеров.

Специалисты Института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов посоветовали людям, которые не имеют партнера на время карантина завести себе секс-друга. Для этого следует найти человека, с которым вы сможете договориться о безопасном сексе.

В Нидерландах с 23 марта действует так называемый "умный карантин": домой разрешается приглашать до трех человек при условии, что между ними не будет физического контакта. Впрочем, представители Института здравоохранения пересмотрели свои рекомендации с учетом обстоятельства, что люди без пары также хотят иметь определенную форму физической близости, пишет 24 канал со ссылкой на The Guardian.

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В ведомстве призвали обсудить с потенциальным "секс другом", как это лучше всего сделать.

"К примеру, встречайтесь с одним и тем же человеком, с которым вы имеете физический или сексуальный контакт при условии, что вы оба не болеете", – отметили в рекомендациях.

Кроме того, следует проговорить с этим человеком о том, со сколькими еще людьми вы встречаетесь. Чем больше социальных контактов – тем больше шансов распространения коронавирус.

Институт также советует воздерживаться от секса парам, в которых COVID-19 болеет один из партнеров.

"Секс с собой или с другими людьми на расстоянии является возможным, в частности эротические рассказы или мастурбация", – добавили специалисты.

В Нидерландах сейчас замедлился распространения коронавирус. По состоянию на 15 мая COVID-19 официально подтвердили более 43600 человек.

Как сообщал УНИАН, SARS-CoV-2 не передается половым путем. Вместе с тем, возбудитель коронавирус обнаружили в фекальных массах больных, но его еще пока не находили в сперме или вагинальных выделениях. Впрочем, через секс можно заразиться благодаря тесному контакту. Именно поэтому самый безопасный сексуальный партнер — вы сами. С помощью мастурбации можно подхватить вирус, а особенно если мыть руки и дезинфицировать секс-игрушки минимум за 30 секунд до и после секса.