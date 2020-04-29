Секс во время беременности: когда лучше отказаться

Существует ряд медицинских противопоказаний, к которым необходимо прислушиваться, чтобы не поставить под угрозу плод.

Беременность - это нормальный природный процесс в жизни любой женщины. Это состояние ни в коем случае не следует рассматривать, как болезнь или неполноценность.

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У многих женщин в этом деликатном положении желание интимной близости снижается к нулю. Все из-за сильных гормональных колебаний. А у других, наоборот, возрастает. Процесс сугубо индивидуальный.

На вопрос можно ли заниматься сексом во время беременности не существует единого ответа. Но, в любом случае, продолжая жить сексуальной жизнью в этот период, следует учитывать физиологические особенности женского организма на разных стадиях вынашивания ребенка, пишет edinstvennaya.ua.

Если у женщины при беременности не возникает сексуального влечения или она чувствует физические недомогания - тогда, нет смысла идти вопреки своим желаниям и потребностям, подстраиваться под желания или прихоти партнера (это касается не только периода беременности).

Существует и ряд медицинских противопоказаний, к которым необходимо прислушиваться, чтобы не поставить под угрозу плод. Вот самые распространенные из них:

многоплодная беременность;

угроза выкидыша;

боли в низу живота;

инфекции половых путей у партнера;

подтеки околоплодной жидкости;

кровяные выделения или кровотечения;

повышенный тонус матки;

Сама по себе половая жизнь не вредна для плода, так как он надежно защищен, но в некоторых случаях она может негативно повлиять на нормальное течение беременности.

Однако гормоны удовольствия (эндорфины энкефалины и окситоцин), получаемые женщиной во время секса, благотворно влияют на внутриутробное развитие малыша и улучшают эмоциональный фон женщины.

Напряжение мышц влагалища при занятии сексом держат их в тонусе, что позитивно сказывается на предстоящей родовой деятельности. Во время беременности значительно усиливается кровоснабжение половых органов, повышается чувствительность. Именно в этот период женщина способна ощутить более сильный и насыщенный оргазм.

Учеными доказан и тот факт, что оргазмические сокращения матки доставляют удовольствие не только маме, но и будущему ребенку. В то же время, они до такой степени слабы и кратковременны, что ни коим образом не могут нанести ему вред.