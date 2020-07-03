Неожиданное желание: эксперты назвали основные правила горячего секса в водоеме (18+)

Секс – не является самым главным фактором в отношениях, однако он является очень важным. Именно поэтому постоянные партнеры пытаются разнообразить эту сферу. Однако некоторые сексуальные эксперименты могут принести вред и нежелательные последствия. Это касается и секса в воде.

Теплая лунная ночь, разгоряченные тела требуют срочного соития и охлаждения водой ... Ну признайся, что было. У каждого было хотя бы раз. Поздравляю, если все прошло удачно и ты не подхватила какую-то инфекцию, потому что именно это может тебе грозить во время секса в водоеме.

Читайте такжеВрач объяснила, можно ли заниматься сексом в воде

По сути, секс в воде - это секс и со всеми ее обитателями. Эксперименты - это прекрасно, только если они не вредят здоровью. Давай поговорим подробнее, стоит ли заниматься сексом в водоемах, пишет lady.tochka.net.

Партнер обязательно должен понимать ответственность, потому как половой акт в водоеме, в первую очередь, более опасен для женщин - во влагалище может быстрее попасть грязь и бактерии. А еще при активных движениях в воде песок поднимается со дна вверх и во время секса он будет вызывать дискомфорт. Да и вообще, песок на или в половых органах - это не хорошо.

Вода в море больше всего подходит для любовных утех, так как соленая вода более стерильная. Но! Если у тебя есть микротрещины в интимной зоне, то от морской воды в этих местах начнется жжение и неприятные ощущения.

Вода смывает естественную смазку, что не очень приятно в плане физических ощущений и что не дает понять мужчине, возбуждена ты или нет. Поэтому можно воспользоваться смазкой на масляной основе, не смывается.

Что касается презервативов: от хлорированной и соленой воды они теряют свои свойства, поэтому легко могут расползтись и даже соскочить, поэтому это не так уж и безопасно. Хотя, если честно, я слабо представляю, как в воде можно надеть презерватив, разве что делать это на суше и погружаться в водоем уже с ним.

В прудах, например, водится очень много живности. А вместе с ней там водятся такие неприятные штуки (как и их названия), как трихомонады, стафилококки и прочая нечисть. Все они выделяют химические вещества, способные вызвать раздражение на коже и слизистых оболочках влагалища.

Также часто на озерах, прудах и других пресных водоемах живут водяные птицы, которые являются основными разносчиками различных заболеваний.

Если все же очень хочется заняться сексом в воде, бери с собой антибактериальное средство, например, мирамистин.

Концепция секса в воде сама по себе кажется романтичной, но по факту - это все же дискомфорт. Так, "любовь нечаянно нагрянет" и все такое, но голову терять все равно не нужно - помни о том, что риск заразиться инфекцией высокий, как бы красиво секс в воде не выглядел бы в кино.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram