Прямо в одежде: эксперты назвали 5 поз для горячего быстрого секса (фото 18+)
Температура нарастает и больше нет сил ждать. И вы снова чувствуете себя подростками, находя укромное место и готовясь заняться этим по-быстрому, пока никто не заметил. Единственный барьер на пути его прикосновений к твоему телу — одежда. Ну и пускай!
Бери на заметку эти 5 горячих секс-поз на тот случай, когда вы с бойфрендом не хотите тратить время на раздевание, пишет cosmo.com.ua.
Нельзя, но если очень хочется…
Представьте, что вам снова по 18 и ласкайте друг друга руками, попутно покрывая тело партнера поцелуями. Разыгрывай из себя недотрогу, пока сил сопротивляться больше не останется — позволь войти ему в тебя по-быстрому, даже не снимая джинсы.
Оральные игры
Чтобы доставить тебе удовольствия, партнеру не обязательно раздевать тебя полностью. Достаточно избавиться лишь от трусиков и продемонстрировать свое мастерство орального секса. И если он будет достаточно хорош, не скупись и доставь ему удовольствие в ответ.
Короткая юбка
В чем особая прелесть и соблазн коротких юбок и мини-платьев — заниматься сексом в таком наряде можно абсолютно не рискуя быть замеченными. Тебе достаточно лишь снять трусики и разместиться сверху — процесс запущен!
Наклонись ниже…
Заняться горячим сексом можно даже не снимая джинс. Было бы желание! Просто немного приспусти брюки, найди, на что можно опереться, и опустись ниже, позволяя партнеру войти в тебя сзади.
Соблазнительная наездница
Еще один горячий вариант наряда для наездницы — соблазнительное боди. Такое не только возбудит его, а и заставит тебя почувствовать себя невероятно сексуальной! Забирайся наверх и почувствуй его внутри себя, расстегнув боди снизу или просто отодвинув его в сторону, как будто у вас нет времени даже на это маленькое действие...
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