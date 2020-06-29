Прямо в одежде: эксперты назвали 5 поз для горячего быстрого секса (фото 18+)

В быстром сексе не снимая одежды есть своя «изюминка». Во-первых, это горячо. Во-вторых, значительно расширяет варианты локаций для ваших сексуальных игр. В-третьих, это экономия времени не в ущерб качеству и вашему удовольствию.

Температура нарастает и больше нет сил ждать. И вы снова чувствуете себя подростками, находя укромное место и готовясь заняться этим по-быстрому, пока никто не заметил. Единственный барьер на пути его прикосновений к твоему телу — одежда. Ну и пускай!

Бери на заметку эти 5 горячих секс-поз на тот случай, когда вы с бойфрендом не хотите тратить время на раздевание, пишет cosmo.com.ua.

Нельзя, но если очень хочется…

Представьте, что вам снова по 18 и ласкайте друг друга руками, попутно покрывая тело партнера поцелуями. Разыгрывай из себя недотрогу, пока сил сопротивляться больше не останется — позволь войти ему в тебя по-быстрому, даже не снимая джинсы.

Оральные игры

Чтобы доставить тебе удовольствия, партнеру не обязательно раздевать тебя полностью. Достаточно избавиться лишь от трусиков и продемонстрировать свое мастерство орального секса. И если он будет достаточно хорош, не скупись и доставь ему удовольствие в ответ.

Короткая юбка

В чем особая прелесть и соблазн коротких юбок и мини-платьев — заниматься сексом в таком наряде можно абсолютно не рискуя быть замеченными. Тебе достаточно лишь снять трусики и разместиться сверху — процесс запущен!

Наклонись ниже…

Заняться горячим сексом можно даже не снимая джинс. Было бы желание! Просто немного приспусти брюки, найди, на что можно опереться, и опустись ниже, позволяя партнеру войти в тебя сзади.

Соблазнительная наездница

Еще один горячий вариант наряда для наездницы — соблазнительное боди. Такое не только возбудит его, а и заставит тебя почувствовать себя невероятно сексуальной! Забирайся наверх и почувствуй его внутри себя, расстегнув боди снизу или просто отодвинув его в сторону, как будто у вас нет времени даже на это маленькое действие...

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