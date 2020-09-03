Такой секс должен быть тихим, но не менее ярким.

Секс в доме родителей или в гостях должен быть тихим, но не менее ярким. Иначе зачем он тогда вообще нужен? Давайте разберемся, какие секс-позы не разбудят соседей за стенкой.

Догги-стайл

Здесь все понятно. Девушка становится на коленки и руками упирается в пол, а мужчина подстраивается сзади. Важно! Делайте это на полу, подложив подушки. Вы же не хотите тереться коленными чашечками о жесткий ковер.

Секс по-быстрому

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Поставь одну ногу на стул и предложи мужчине войти в тебя сзади. Не забудь взять подушку на тот случай, если ты привыкла очень громко выражать свою радость от оргазма. Ею ты сможешь прикрыть свой ротик.

Стиральная машинка

Это, пожалуй, лучший вариант для секса в гостях. Особенно, если стиральная машинка работает. Мало того, что ваши "хлопки" никто не услышит, так еще и дрожащий режим будет стимулировать девушку.

Поза "Икс"

Мужчина лежит на боку, а женщина на спине перпендикулярно партнеру. Главная твоя задача - это перекинуть обе ноги через его бедра. В такой позиции не придется много двигаться, а значит все пройдет тихо, но проникновение будет достаточно глубоким.

Оральный секс

Здесь все понятно. Процесс пройдет тихо, и вы останетесь незамеченными. Конечно, если не начнете давиться с пенисом во рту. В таком случае ваши соседи могут подумать, что вам нужна помощь. Вы же не хотите привлекать в свой секс других?

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Автор: Диана Могилевич