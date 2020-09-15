Предлагаем вам подборку лучших секс-поз для занятия сексом в душе, а ваша задача – выбрать ту, которая нравится больше всего.

Секс в душе позволит не только проснуться, но и зарядиться положительными эмоциями на весь рабочий день.

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Утром, когда у вас обоих хорошее настроение, нет стресса, а также вы полны сил, советуем выделить немного времени на этот приятный процесс. Чтобы получить как можно больше удовольствия, воспользуйтесь одной из этих секс-поз. А можно и все успеть проэкспериментировать, если вы никуда не спешите.

Лицом к лицу

Кабинка для душа - не то место, где можно разгуляться. Поэтому нужно как можно компактнее разместиться в ней. Например, лицом к лицу.

Ты можешь сесть на пол, подогнув под себя ноги. Твоя же возлюбленная садится на тебя сверху, обвив своими ногами твою поясницу, а руками – шею. Айда к наслаждениям!

Doggy style (стоя)

Этот вариант тоже оптимален, ведь предполагает занятие сексом там, где не слишком много места. Более того, риск травматизма здесь не высокий, что особенно ценно утром, когда вы еще немного сонные. Твоя партнерша должна повернуться к тебе спиной и опереться о стенку в душе. Ты же примащиваешься сзади нее. Все просто.

Но перед тем позаботься, чтобы пол в душе не был слишком скользким, чтобы не грохнуться в самый неподходящий момент.

Классический doggy style

Этот вариант можно использовать, если у тебя не душевая кабинка, а ванна. Но и здесь нужно быть максимально осторожным, чтобы не стереть колени в порывах страсти.

Постели на дно ванны или кабинки душа полотенце. На нем заниматься любовью будет значительно приятнее, да и ноги будут целыми.

Ногу кверху

Если у твоей партнерши замечательная растяжка – можете использовать это во время секса в душе. Главное - уверенность, что вы не шлепнетесь на пол из-за слишком скользкой поверхности.

Твоя возлюбленная должна опереться о стенку. Ты же берешь ее за ногу и сгибаешь в колене. Второй рукой прижимаешь к себе и приступаешь к занятию любовью.

Девушка на спине

Если пространства достаточно – можешь положить любимую на спину. Теперь она должна немного согнуть ноги и прижать их к себе. Ты же аккуратно пристраиваешься сверху и действуешь по сценарию.

Не забывай во время секса в душе использовать лубрикант на силиконовой основе. Он позволит вам обоим получать максимум удовольствия от процесса.

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Автор: Виктория Гордиенко