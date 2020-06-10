Секс в длительных отношениях: что делать, чтобы "искра не погасла"

Все, что происходит в нашей жизни, отражается на сексе. Часто партнеры не могут найти общий язык, не умеют говорить о своих потребностях, чувствуют стыд, подавляют фантазии и это прямо влияет на желание.

Вы вместе уже довольно долго, все хорошо, но... секса мало и не очень-то и хочется. А может партнеру хочется, а тебе нет. Или наоборот. Можно ли вернуть страсть и желание или это закон природы – охлаждение в длительных отношениях?

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Об этом рассказывает психотерапевт, сексолог Екатерина Богомолова, передает cosmo.com.ua.

Почему не хочется?

Сексуальное желание – это наша личностная особенность. На нее прямо влияет наша история: опыт, переживания, травмы. Поэтому в первую очередь надо прислушаться к себе и разобраться в своих ощущениях и наблюдать за своей личной историей, а также историей построения отношений: как было в начале, какое развитие наблюдается.

В парах нередки случаи, когда первые год, два, три – секс регулярный, но проходит время и страсть угасает. В таком случае причина чаще всего именно в динамике отношений в паре.

Все, что происходит в нашей жизни, отражается на сексе. Часто партнеры не могут найти общий язык, не умеют говорить о своих потребностях, чувствуют стыд, подавляют фантазии и это прямо влияет на желание. Если у пары небольшой сексуальный опыт, процесс познания происходит на собственных ошибках – часто с дискомфортом для себя или партнера. Напряжение накапливается, но каждый ожидает, что другой сделает так, чтобы все получилось.

Как вернуть желание?

Над отношениями, в том числе сексуальными, нужно работать. Желание – это не автоматический процесс, его нужно налаживать и поддерживать.

Начать можно с наполнения своего личного пространства и внутреннего мира сексуальностью. Интерес между тобой и партнером очень сильно зависит от того, насколько ты включена в свою сексуальность. Это означает контакт со своим телом, ощущение себя, наполненность, увлеченность жизнью.

Сексуальность связана с тем, насколько ты вдохновлена происходящим вокруг. Например, если у тебя в жизни одна работа, о какой сексуальности можно говорить? Она постепенно исчезает, вместо нее появляется усталость и неудовлетворенность – во всех сферах жизни. То же самое касается мужчин. Им также необходимо встречаться со своей сексуальностью и быть интересными самому себе.

Очень важно создавать сексуальный контекст, флирт, игривость в паре. Это могут быть интимные разговоры и переписки, прикосновения, взгляды. Нужно давать друг другу этот импульс. Часто говорят: как я могу это делать, если у меня нет сексуального желания? Нужно пробовать проявлять интерес и внимание друг к другу. Вполне возможно, что если ты начнешь, то вскоре появится и желание. Как и в каждом деле, здесь главное начать.

Когда лучше закончить?

Если выбор партнера и решение быть вместе были не очень осознанными, это будет влиять не только на сексуальное желание, но и на отношения в целом. Поэтому случается, что прожив друг с другом определенное время, люди понимают, что они слишком разные. В таком случае очень сложно будет построить крепкую и гармоничную семью.

Стоит расставаться, когда кто-то из пары не готов работать над отношениями и делить ответственность. Человек может отрицать свою вину и взваливать ее на другого, или же признавать некоторую ответственность, но не хотеть ничего с этим не делать. В создании непростых вопросов в паре участвуют оба. В таком случае продолжение отношений становится сложным.

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