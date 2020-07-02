Удиви парня в постели: топ-4 секс-трюка для незабываемой ночи (18+)

Научившись простым секс-трюкам, можно существенно разнообразить свою интимную жизнь.

Превратить секс из разряда «ну такое…» в «о, Господи, неужели мне это не снится?!» не так уж сложно.

Попробуй применить на практике наши маленькие подсказки и будь уверена — твой бойфренд никогда этого не забудет, пишет cosmo.com.ua.

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Четыре секс-трюка, которые он запомнит навсегда

1. Поддерживай зрительный контакт

Это вовсе не так странно, как может показаться на первый взгляд. Наоборот, глядя прямо в глаза друг другу во время секса, вы с парнем почувствуете эмоциональное единение и связь, что, в свою очередь, усилит обоюдное возбуждение.

2. Дразни его

Опрокинь его на спину, сама сядь сверху и скажи: «Сегодня правила диктую я, и лучше бы тебе меня слушаться». Затем сообщи ему условия игры: он не должен кончать до тех пор, пока ты ему не разрешишь и наоборот. Попеременно ласкайте эрогенные зоны друг друга (соски, шея, внутренняя поверхность бедер), но не доводите «дело» до логического финала. По мере того, как будет нарастать возбуждение, будет нарастать и сексуальное предвкушение, а оно, как известно, работает лучше любого афродизиака.

3. Создай настоящую близость

Вопреки распространенному мнению, самой интимной и близкой эмоционально позой является вовсе не миссионерская. Предложи парню сесть у изголовья кровати, предварительно подложив ему под спину мягкую подушку, а сама устраивайся сверху. Благодаря тому, что вы оба сидите, можно будет держать друг друга в тесных объятиях, целоваться, смотреть в глаза. Такой вариант наездницы нравится нам даже больше классического!

4. Подстегни его ощущения

Используй шелковый шарф или галстук, чтобы завязать глаза бойфренду. Временно лишив его зрения, ты моментально обостришь все остальные чувства — прикосновение, обоняние. Эффект можно усилить еще больше, если вставить ему в уши наушники с включенной музыкой (приятной, разумеется). Таких острых ощущений от твоих поцелуев и ласк он не испытывал никогда прежде!

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