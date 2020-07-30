Для здоровья и не только: ученые рассказали о пользе секса

Думала, что секс - только приятный процесс? Не только! Он еще очень полезен для красоты и здоровья.

Результаты многочисленных исследований специалистов доказывают, что секс поднимает иммунитет, защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, а также оказывает благоприятное воздействие на психологическое состояние человека.

Способствует борьбе с гриппом, простудой, инфекциями

Доктор психологии Карл Чарнетски из Университета Wilkes в Пенсильвании утверждает, что секс дважды в неделю на 30% повышает в организме уровень иммуноглобулина А, основной функцией которого является защита слизистых оболочек дыхательных путей, а также желудочно-кишечного тракта от инфекций, пишет Единственная.

Положительно сказывается на внешности

Согласно исследованиям доктора Дэвида Уикса из Королевского госпиталя в Эдинбурге, люди, занимающиеся сексом 3-4 раза в неделю, выглядят в среднем на 10 лет моложе.

Читайте такжеФитнес-инструктор назвала 13 упражнений, которые улучшат ваш секс

Помогает купировать стрессовое состояние организма

В большом количестве статей изложены результаты исследований, доказывающие, что секс снижает уровень тревожности, повышает способность к релаксации и способствует засыпанию, то есть борется с бессонницей.

Эффективен в борьбе с депрессией

Доктор Гордон Гэллап из Нью-Йоркского университета выяснил, что женщины, регулярно занимающиеся сексом, меньше подвержены депрессии, но только в том случае, если презерватив не используется и есть непосредственный контакт вагины с мужским семенем. Причино-следственные связи Гэлапп пока не установил и предупредил, что не агитирует за опасный секс. Более того, он считает, что болезни, передающиеся половым путем, или нежелательная беременность по своим последствиям худе депрессии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram