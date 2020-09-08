У мужчин намного больше эрогенных зон, чем женщины могут себе представить. Для того чтобы он получил яркий оргазм, ласкать нужно максимальное количество этих мест.
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Но мы часто об этом забываем, передает cosmo.ru.
Щеки
Нежно лаская щеки партнера, ты подчеркиваешь его мужественность. Лучше ласкать от виска вниз. Перед поцелуем посмотри ему в глаза и задержи томный взгляд на несколько секунд.
Руки
У мужчин часто болят руки из-за напряженных мышц. В твоих силах его расслабить. Сядь к нему лицом, обхвати руками его предплечья и легонько массируй. Постепенно можешь усиливать давление, но не дави на кости.
Внутрення часть бедер
Легкий массаж этой зоны усилит кровообращение. Просто сядь перед мужчиной, раздвинь его ноги и начни легонько разминать его внутреннюю часть бедра, поднимаясь к пенису. Затем не забывай целовать эту зону. Ну а дальше, можешь перейти к минету.
Ягодицы
Ягодицы также часто болят у мужчин, ведь ему нужно же и вам доставить удовольствие. Поверь, массаж ягодиц приведет его в экстаз. Упри нижние части ладоней по обе стороны от его позвоночника и растирай твердыми движениями по направлению к бокам. Затем делай то же самое, только смещая руки чуть ниже.
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