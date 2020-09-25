Делимся с вами сложными секс-позами, которые должны попробовать все, однако стоит подготовиться.

У каждой пары есть несколько любимых и проверенных поз, но ничего плохого в экспериментах точно нет. Если вы решили попробовать новую позу, делайте это, но сначала мы советуем поговорить с партнером. Ведь некоторые позиции требуют предварительной подготовки.

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Делимся с вами 7 крутыми секс-позами, которые достаточно сложны для исполнения, но принесут вам обоим максимум удовольствия, пишет Радио Максимум.

Развратная вилочка

Партнер лежит на спине, приподняв одно колено. Она седлает его согнутую ногу. В этой позе нужно медленно скользить, направив все сознание на ощущения.

Есть что-то очень сексуальное, почти животное в этой позе, плюс потрясающий вид сзади. Поза похожа на doggy-style, но в замедленном варианте.

Невесомая бабочка

Она, ложится на спину на кровать или стол, но так, чтобы быть чуть ниже, чем бедра партнера. Барышня с его помощью приподнимает бедра на несколько сантиметров. Если будет очень сложно, можно воспользоваться помощью подушки.

Витая в воздухе, вы чувствуете легкую невесомость, и весь процесс приобретает увлекательную игровую форму.

Спасительный диван

Это одна из самых простых и удобных вариаций классической doggy-style, с опорой на диван.

Комфортная поза обеспечит максимальное проникновение и у обоих партнеров освободятся руки для стимуляции клитора.

Мостик

Поза похожа на классическую йогу, но принесет немного больше удовольствия. Партнер стоит на коленях. Она перед ним приподнимает бедра, опираясь на плечи.

Активная стимуляция точки G и отличная возможность стимулировать клитор. Ей точно понравится.

Прогулка краба

Вы будете выглядеть немного смешно, но смиритесь с этим. Тем более, что никто же вас со стороны не увидит. Вы оба должны встать в позу краба, ноги согнуты, руки поддерживают вес тела сзади. Теперь в позе краба двигайтесь навстречу друг к другу, ее бедра должны быть немного выше, чем партнеру. Затем она медленно опускает свои бедра, пока не получит возможность соединиться с его членом.

Эта поза – возможность для глубокого и медленного проникновения, плюс возбуждающий вид для обоих партнеров.

Крестики-нолики

Он лежит на боку, она перпендикулярно ему, перекинув ноги через его ягодицы.

Ни в одной другой позе вы не получите такого осмотра. Плюс нестандартный угол входа, который оценят партнеры.

Место Х

Она ложится на стол или любую другую поверхность на уровне с тазом партнера и скрещивает ноги на его плечах.

Активная стимуляция точки G - это, во-первых, а во-вторых, максимально уплотненный вход, благодаря скрещенным ногам.

Экспериментируйте и наслаждайтесь сексом вдвоем. Будьте готовы к чему-то новому и Ваша интимная жизнь будет такой же яркой, как и в начале отношений.

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Автор: УНИАН