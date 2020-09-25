У каждой пары есть несколько любимых и проверенных поз, но ничего плохого в экспериментах точно нет. Если вы решили попробовать новую позу, делайте это, но сначала мы советуем поговорить с партнером. Ведь некоторые позиции требуют предварительной подготовки.
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Делимся с вами 7 крутыми секс-позами, которые достаточно сложны для исполнения, но принесут вам обоим максимум удовольствия, пишет Радио Максимум.
- Развратная вилочка
Партнер лежит на спине, приподняв одно колено. Она седлает его согнутую ногу. В этой позе нужно медленно скользить, направив все сознание на ощущения.
Есть что-то очень сексуальное, почти животное в этой позе, плюс потрясающий вид сзади. Поза похожа на doggy-style, но в замедленном варианте.
- Невесомая бабочка
Она, ложится на спину на кровать или стол, но так, чтобы быть чуть ниже, чем бедра партнера. Барышня с его помощью приподнимает бедра на несколько сантиметров. Если будет очень сложно, можно воспользоваться помощью подушки.
Витая в воздухе, вы чувствуете легкую невесомость, и весь процесс приобретает увлекательную игровую форму.
- Спасительный диван
Это одна из самых простых и удобных вариаций классической doggy-style, с опорой на диван.
Комфортная поза обеспечит максимальное проникновение и у обоих партнеров освободятся руки для стимуляции клитора.
- Мостик
Поза похожа на классическую йогу, но принесет немного больше удовольствия. Партнер стоит на коленях. Она перед ним приподнимает бедра, опираясь на плечи.
Активная стимуляция точки G и отличная возможность стимулировать клитор. Ей точно понравится.
- Прогулка краба
Вы будете выглядеть немного смешно, но смиритесь с этим. Тем более, что никто же вас со стороны не увидит. Вы оба должны встать в позу краба, ноги согнуты, руки поддерживают вес тела сзади. Теперь в позе краба двигайтесь навстречу друг к другу, ее бедра должны быть немного выше, чем партнеру. Затем она медленно опускает свои бедра, пока не получит возможность соединиться с его членом.
Эта поза – возможность для глубокого и медленного проникновения, плюс возбуждающий вид для обоих партнеров.
- Крестики-нолики
Он лежит на боку, она перпендикулярно ему, перекинув ноги через его ягодицы.
Ни в одной другой позе вы не получите такого осмотра. Плюс нестандартный угол входа, который оценят партнеры.
- Место Х
Она ложится на стол или любую другую поверхность на уровне с тазом партнера и скрещивает ноги на его плечах.
Активная стимуляция точки G - это, во-первых, а во-вторых, максимально уплотненный вход, благодаря скрещенным ногам.
Экспериментируйте и наслаждайтесь сексом вдвоем. Будьте готовы к чему-то новому и Ваша интимная жизнь будет такой же яркой, как и в начале отношений.
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