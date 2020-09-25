Топ-7 сложных секс-поз, которые стоит попробовать каждому / фото ua.depositphotos.com

У каждой пары есть несколько любимых и проверенных поз, но ничего плохого в экспериментах точно нет. Если вы решили попробовать новую позу, делайте это, но сначала мы советуем поговорить с партнером. Ведь некоторые позиции требуют предварительной подготовки.

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Делимся с вами 7 крутыми секс-позами, которые достаточно сложны для исполнения, но принесут вам обоим максимум удовольствия, пишет Радио Максимум.

  • Развратная вилочка

Партнер лежит на спине, приподняв одно колено. Она седлает его согнутую ногу. В этой позе нужно медленно скользить, направив все сознание на ощущения.

Есть что-то очень сексуальное, почти животное в этой позе, плюс потрясающий вид сзади. Поза похожа на doggy-style, но в замедленном варианте.

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  • Невесомая бабочка

Она, ложится на спину на кровать или стол, но так, чтобы быть чуть ниже, чем бедра партнера. Барышня с его помощью приподнимает бедра на несколько сантиметров. Если будет очень сложно, можно воспользоваться помощью подушки.

Витая в воздухе, вы чувствуете легкую невесомость, и весь процесс приобретает увлекательную игровую форму.

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  • Спасительный диван

Это одна из самых простых и удобных вариаций классической doggy-style, с опорой на диван.

Комфортная поза обеспечит максимальное проникновение и у обоих партнеров освободятся руки для стимуляции клитора.

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  • Мостик

Поза похожа на классическую йогу, но принесет немного больше удовольствия. Партнер стоит на коленях. Она перед ним приподнимает бедра, опираясь на плечи.

Активная стимуляция точки G и отличная возможность стимулировать клитор. Ей точно понравится.

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  • Прогулка краба 

Вы будете выглядеть немного смешно, но смиритесь с этим. Тем более, что никто же вас со стороны не увидит. Вы оба должны встать в позу краба, ноги согнуты, руки поддерживают вес тела сзади. Теперь в позе краба двигайтесь навстречу друг к другу, ее бедра должны быть немного выше, чем партнеру. Затем она медленно опускает свои бедра, пока не получит возможность соединиться с его членом.

Эта поза – возможность для глубокого и медленного проникновения, плюс возбуждающий вид для обоих партнеров.

  • Крестики-нолики

Он лежит на боку, она перпендикулярно ему, перекинув ноги через его ягодицы.

Ни в одной другой позе вы не получите такого осмотра. Плюс нестандартный угол входа, который оценят партнеры.

  • Место Х

Она ложится на стол или любую другую поверхность на уровне с тазом партнера и скрещивает ноги на его плечах.

Активная стимуляция точки G - это, во-первых, а во-вторых, максимально уплотненный вход, благодаря скрещенным ногам.

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Экспериментируйте и наслаждайтесь сексом вдвоем. Будьте готовы к чему-то новому и Ваша интимная жизнь будет такой же яркой, как и в начале отношений.

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Автор: УНИАН