Названы топ-7 нездоровых вещей в сексе (18+)
Когда мы говорим о нездоровых сексуальных отношениях, то в первую очередь на ум приходят разные сексуальные предпочтения, острое желание попробовать что-то этакое или повторить сюжет из порно.
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Увы, это не всегда так. Как утверждают эксперты, любые эксперименты в постели - это нормально, если они приемлемы для обоих партнеров и в удовольствия.
Но давайте обсудим более простые вещи, которые проявляются в постели и в отношениях вообще и свидетельствую, что рядом - не "ваш" человек. В так отношениях вряд ли вы будете счастливы, пишет Cosmo.
- Из-за него ты стыдишься или чувствуешь себя неловко.
Все мы взрослые девочки и знаем, что секс сопровождается не только страстными охами и ахами. Странный звук, который издает твое тело, много / мало естественной смазки и прочее — все это нормально. Ненормально, когда партнер тебя за это стыдит или может посмеяться над тобой.
- Он заставляет пробовать в постели то, что тебе не нравится
Еще раз повторим: все, что происходит в сексе, должно происходить по взаимному согласию. Мы, девушки, часто можем согласиться попробовать что-то ради парня — чтобы угодить, показать, какая ты классная и открытая для экспериментов. Но давай будем честными: если в процессе ты не получаешь удовольствия — скажи об этом. Если твой партнер адекватный и для него важны твои чувства, он воспримет это нормально. Если же нет… Тебе точно нужен парень, которому наплевать на твои чувства и желания?
- Он не следит за своим и твоим сексуальным здоровьем
Парня, который не любит предохранятся, игнорирует регулярные осмотры, легкомысленно относится к твоему самочувствию во время секса (например, когда ты испытываешь боль) и не понимает, зачем тебе выбрасывать деньги на визит к гинекологу каждые полгода, не должно быть в твоей постели. Точка.
- Он смеется с твоих сексуальных фантазий
Это может разрушить не только твою самооценку, а и отношения. Поделиться с бойфрендом своими сексуальными фантазиями — это как прогуляться обнаженной по городу. А когда в ответ тебя еще и осуждают или высмеивают — больно и страшно вдвойне.
- Он игнорирует твой оргазм
Кайф от всего, что происходит в постели, должны получать двое. Конечно, хороший секс может быть и без оргазма. Но только не в том случае, когда он даже не пытался, полностью сосредоточившись на себе.
- Он критикует твою внешность
Ничто так не портит секс, как комплексы по поводу внешности. Если бойфренд хоть раз упрекнет тебя в складочке на животе или полных ногах — все, ты будешь думать об этом каждый раз, занимаясь с ним сексом. Выбирать только те ракурсы и позы, которые все это скроют. А об удовольствии, конечно же, речь даже не идет.
- Тебе больше не нравится с ним целоваться
Или ему с тобой. Это первый звоночек, что рядом не тот человек — об этом тебе намекает само тело. Часто мы соглашаемся оставаться рядом с кем-то из-за привычки. Или потому, что до конца не уверены в своих чувствах. И хотя внешне держимся и все вроде бы хорошо — само тело и гормоны сигнализируют об обратном.
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