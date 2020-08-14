Названы топ-7 нездоровых вещей в сексе (18+)

Все, что вы делаете в постели, должно быть только по обоюдному согласию.

Когда мы говорим о нездоровых сексуальных отношениях, то в первую очередь на ум приходят разные сексуальные предпочтения, острое желание попробовать что-то этакое или повторить сюжет из порно.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как часто нужно заниматься сексом для полного счастья

Увы, это не всегда так. Как утверждают эксперты, любые эксперименты в постели - это нормально, если они приемлемы для обоих партнеров и в удовольствия.

Но давайте обсудим более простые вещи, которые проявляются в постели и в отношениях вообще и свидетельствую, что рядом - не "ваш" человек. В так отношениях вряд ли вы будете счастливы, пишет Cosmo.

Из-за него ты стыдишься или чувствуешь себя неловко.

Все мы взрослые девочки и знаем, что секс сопровождается не только страстными охами и ахами. Странный звук, который издает твое тело, много / мало естественной смазки и прочее — все это нормально. Ненормально, когда партнер тебя за это стыдит или может посмеяться над тобой.

Он заставляет пробовать в постели то, что тебе не нравится

Еще раз повторим: все, что происходит в сексе, должно происходить по взаимному согласию. Мы, девушки, часто можем согласиться попробовать что-то ради парня — чтобы угодить, показать, какая ты классная и открытая для экспериментов. Но давай будем честными: если в процессе ты не получаешь удовольствия — скажи об этом. Если твой партнер адекватный и для него важны твои чувства, он воспримет это нормально. Если же нет… Тебе точно нужен парень, которому наплевать на твои чувства и желания?

Он не следит за своим и твоим сексуальным здоровьем

Парня, который не любит предохранятся, игнорирует регулярные осмотры, легкомысленно относится к твоему самочувствию во время секса (например, когда ты испытываешь боль) и не понимает, зачем тебе выбрасывать деньги на визит к гинекологу каждые полгода, не должно быть в твоей постели. Точка.

Он смеется с твоих сексуальных фантазий

Это может разрушить не только твою самооценку, а и отношения. Поделиться с бойфрендом своими сексуальными фантазиями — это как прогуляться обнаженной по городу. А когда в ответ тебя еще и осуждают или высмеивают — больно и страшно вдвойне.

Он игнорирует твой оргазм

Кайф от всего, что происходит в постели, должны получать двое. Конечно, хороший секс может быть и без оргазма. Но только не в том случае, когда он даже не пытался, полностью сосредоточившись на себе.

Он критикует твою внешность

Ничто так не портит секс, как комплексы по поводу внешности. Если бойфренд хоть раз упрекнет тебя в складочке на животе или полных ногах — все, ты будешь думать об этом каждый раз, занимаясь с ним сексом. Выбирать только те ракурсы и позы, которые все это скроют. А об удовольствии, конечно же, речь даже не идет.

Тебе больше не нравится с ним целоваться

Или ему с тобой. Это первый звоночек, что рядом не тот человек — об этом тебе намекает само тело. Часто мы соглашаемся оставаться рядом с кем-то из-за привычки. Или потому, что до конца не уверены в своих чувствах. И хотя внешне держимся и все вроде бы хорошо — само тело и гормоны сигнализируют об обратном.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram