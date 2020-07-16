Эксперты назвали топ-5 вопросов о сексе, которые не стоит стесняться задавать гинекологу

Отмечается, что женское здоровье позволяет каждой из нас прожить счастливую жизнь.

Для многих женщин поход к гинекологу и до сих пор ассоциируется со страхом. Поэтому пришло время понять, что женское здоровье позволяет каждой из нас прожить счастливую жизнь. И именно этот врач помогает нам беречь себя. И даже те, кто решился на посещение гинеколога, боится задать вопросы, которые действительно волнуют.

Cosmo.com.ua отобрал ТОП-5 самых распространенных вопросов, которые женщины хотят, но стесняются задать врачу.

Секс во время менструации – это вредно?

Эксперты отмечают, заниматься сексом в таком случае можно, но при условии, что у обоих партнеров нет воспалительных заболеваний мочевой системы. Ведь известно, что много бактерий и вирусов, среди которых и ВИЧ, сифилис или гепатит, выделяются вместе с жидкостью. В течение менструации шейка матки открыта, поэтому половая инфекция может легко проникнуть.

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Является ли вредным для женского организма, долгое воздержание от секса?

Конечно, регулярная половая жизнь и оргазм позитивно влияют на здоровье женщины. Они также обеспечивают нормальное кровообращение в малом тазу. Сам оргазм снимает напряжение тела и является эмоциональной разрядкой, которая в целом предотвращает появление многих заболеваний. К тому же секс – своеобразная альтернатива фитнесу. Следовательно, его недостаток может привести и к нарушению ментруального цикла, слабости мышц таза и венозных застоев.

Почему у меня ни разу не было вагинального оргазма?

Кажется, ты нашла идеального партнера. Но все равно не можешь получить оргазм. Это вопрос достаточно спорный и интересный. Существует несколько видов оргазма: клиторный, вагинальный и даже маточный. Некоторые врачи объединяют их лишь в один – вагинальный. И до сих пор не существует единого мнения по этому поводу.

По научным данным, некоторые женщины вообще не испытывают оргазма. Другие – могут, но им нужна дополнительная стимуляция. И это не зависит от того, любят ли они своего партнера. В свою очередь психологи уверяют, что обязательное условие женского оргазма – доверие к избраннику. В противном случае женщина не сможет расслабиться и получить удовольствие. В дополнение, важно обсуждать интимные вопросы со своим партнером. Если ты привыкла к определенных поз или тебе нужна длинная прелюдия – не молчи!

Насколько безопасен прерванный половой акт?

Главный недостаток такого метода – низкая контрацептивная эффективность. Недостаточная надежность прерванного полового акта связана с возможностью проникновения сперматозоидов в передсеменной жидкости, а также недостаточным самоконтролем мужчин.

Почему после секса появляются симптомы цистита?

В большинстве случаев это говорит о наличии скрытой половой инфекции у женщины или мужчины. Поэтому обоим партнерам важно пройти обследование. После лечения эти неприятные ощущения исчезнуть, и ты снова сможешь наслаждаться близостью с любимым.

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