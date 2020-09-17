На этот раз мы расскажем о видах секса, от которых буквально сходят с ума большинство женщин.

В отношениях нет ничего хуже, чем однообразный и скучный секс. Поэтому настоятельно советуем экспериментировать, изучать тела друг друга и дарить как можно больше наслаждения.

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Секс – важная составляющая здоровых отношений, поэтому ты должен позаботиться о том, чтобы он никуда не исчезал из твоей жизни. Предлагаем 5 видов секса, которые чрезвычайно нравятся девушкам. Бери на вооружение и дари приятные ощущения своей любимой, пишет 24 канал.

Секс спросонья

Женщины чрезвычайно обаятельны, поэтому любоваться ими мы можем вечно. А во время сна они становятся еще милее и привлекательнее, поэтому неудивительно, что твой ночной забег в туалет может закончиться непреодолимым желанием заняться любовью.

Но здесь мы сразу же должны отметить, что твоя любимая должна прекрасно понимать, что происходит. Убедись, что она не против и готова заняться сексом. В противном случае – поцелуй, закутай в одеяло и иди вежливо спать.

Дикий секс

В каждом из нас сидит какой-то тотемный зверь. Если твой – милый хомячок, то это совершенно не означает, что у партнерши тоже. Поэтому не удивляйся, что иногда бывают моменты, когда твоя любимая хочет горячего и страстного секса с элементами разврата.

Обрати внимание на ее вид. Если она ходит по квартире в одном лишь пеньюаре – будь готов к чему-то горячему. Но и здесь не забывай убедиться, что именно дикого секса она хочет. Вполне вероятно, что у нее просто игривое настроение, не больше.

Быстрый секс

Секс не любит спешки. Ага, так мы и поверили. Иногда бывают такие дикие ситуации, когда хочется заняться любовью, но времени не так уж и много. Например, вы собрались к друзьям на день рождения. Она стоит перед тобой в роскошном платье. Ну как тут удержать желание? Да никак, поэтому можешь намекнуть на то, что она сегодня особенно сводит тебя с ума.

Статистика свидетельствует о том, что быстрым сексом пары любят заниматься в примерочной в магазине, лифте и даже в припаркованном на обочине автомобиле. Главное – чтобы вас никто не застукал за этим пикантным процессом.

Романтический секс

Каждая барышня обожает нежный и романтичный секс. Когда ты набираешь ванну теплой водой, рассыпаешь лепестки роз и зажигаешь свечи. Не лишней в этом случае будет хорошая музыка. Поэтому в один прекрасный и тяжелый рабочий день устрой ей настоящий сюрприз. Совсем не обязательно намекать всем своим телом на сексе. Дай ей сначала расслабиться и отдохнуть.

А потом уже можешь попроситься к ней в ванну. Общее лежание в воде может натолкнуть ее на идею отдаться страсти. Все как в хороших голливудских фильмах.

Секс-марафон

Еще один вид секса, от которого не откажется ни одна барышня. Главное – кардинально изменить атмосферу вокруг. Поезжайте куда-нибудь, например, в Карпаты. Отдых от суеты и эмоциональная перезагрузка поспособствуют тому, что вы всю ночь или будете сладко спать, или предаваться страсти.

Твоя задача состоит в том, чтобы прислушиваться к ее пожеланиям. Это позволит не только подарить огромное удовольствие, но и получить его. Поэтому можешь уже планировать себе один из следующих уик ендов.

Отдайся занятию сексом сполна: чувствуй свою партнершу и не стесняйся спрашивать, чего она хочет в данный момент. Это позволит дарить ей наслаждение и поддерживать огонек вашей страсти.

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Автор: Виктория Гордиенко