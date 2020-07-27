цей матеріал доступний українською

Размер не имеет значения: названы топ-5 сексуальных позиций, которые это доказывают (фото 18+)

13:02, 27 июля 2020
Отношения
363 0
 Топ-5 сексуальных позиций доказывающих, что размер члена не имеет значения / фото ua.depositphotos.com

Вот тебе 5 позиций специально на этот случай, пишет Cosmo.

Читайте такжеТоп-10 ошибок, которые ты совершаешь при минете (18+)

1. Скользящая русалка

Поменяйтесь друг с другом в миссионерской позе так, чтобы ты оказалась со сдвинутыми ногами сверху, между его ног. Такая позиция даст тебе дополнительную стимуляцию клитора, а ему - возможность проникнуть поглубже.

Иллюстрация Cosmo.ru

2. Действительно хорошая собака

Коленно-локтевая позиция, или "догги-стайл", отлично подходит для небольшого пениса, потому что гарантирует глубокое проникновение. Выгибая спину, ты можешь подбирать нужный угол проникновения.

Иллюстрация Cosmo.ru

3. Медленное скольжение

Если сдвинуть ноги в миссионерской позиции, она может доставить вам обоим совершенно неожиданные ощущения. Медленно двигай бёдрами и скользи по его пенису совершенно восхитительным образом.

Иллюстрация Cosmo.ru

4. На краю пропасти

Наклонись над краем кровати, подставив ему свою попку. Это даст ему потрясающий вид и возможность проникнуть максимально глубоко, используя твои бёдра в качестве опоры.

Иллюстрация Cosmo.ru

5. Ступка и пестик

В дополнение к его возвратно-поступательным движениям совершай своими бёдрами вращательные. Подложи подушку под поясницу и широко раздвинь ноги, тогда твой клитор будет касаться его лобковой кости.

Иллюстрация Cosmo.ru

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter