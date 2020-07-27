Размер не имеет значения: названы топ-5 сексуальных позиций, которые это доказывают (фото 18+)

Размер мужского достоинства не имеет значения, если вы оба горите желанием принести друг другу максимум удовольствия.

Если тебе кажется, что природа не слишком щедро одарила твоего мужчину, не спеши расстраиваться.

Вот тебе 5 позиций специально на этот случай, пишет Cosmo.

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1. Скользящая русалка

Поменяйтесь друг с другом в миссионерской позе так, чтобы ты оказалась со сдвинутыми ногами сверху, между его ног. Такая позиция даст тебе дополнительную стимуляцию клитора, а ему - возможность проникнуть поглубже.

2. Действительно хорошая собака

Коленно-локтевая позиция, или "догги-стайл", отлично подходит для небольшого пениса, потому что гарантирует глубокое проникновение. Выгибая спину, ты можешь подбирать нужный угол проникновения.

3. Медленное скольжение

Если сдвинуть ноги в миссионерской позиции, она может доставить вам обоим совершенно неожиданные ощущения. Медленно двигай бёдрами и скользи по его пенису совершенно восхитительным образом.

4. На краю пропасти

Наклонись над краем кровати, подставив ему свою попку. Это даст ему потрясающий вид и возможность проникнуть максимально глубоко, используя твои бёдра в качестве опоры.

5. Ступка и пестик

В дополнение к его возвратно-поступательным движениям совершай своими бёдрами вращательные. Подложи подушку под поясницу и широко раздвинь ноги, тогда твой клитор будет касаться его лобковой кости.

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