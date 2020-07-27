Размер не имеет значения: названы топ-5 сексуальных позиций, которые это доказывают (фото 18+)
Если тебе кажется, что природа не слишком щедро одарила твоего мужчину, не спеши расстраиваться.
Вот тебе 5 позиций специально на этот случай, пишет Cosmo.
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1. Скользящая русалка
Поменяйтесь друг с другом в миссионерской позе так, чтобы ты оказалась со сдвинутыми ногами сверху, между его ног. Такая позиция даст тебе дополнительную стимуляцию клитора, а ему - возможность проникнуть поглубже.
2. Действительно хорошая собака
Коленно-локтевая позиция, или "догги-стайл", отлично подходит для небольшого пениса, потому что гарантирует глубокое проникновение. Выгибая спину, ты можешь подбирать нужный угол проникновения.
3. Медленное скольжение
Если сдвинуть ноги в миссионерской позиции, она может доставить вам обоим совершенно неожиданные ощущения. Медленно двигай бёдрами и скользи по его пенису совершенно восхитительным образом.
4. На краю пропасти
Наклонись над краем кровати, подставив ему свою попку. Это даст ему потрясающий вид и возможность проникнуть максимально глубоко, используя твои бёдра в качестве опоры.
5. Ступка и пестик
В дополнение к его возвратно-поступательным движениям совершай своими бёдрами вращательные. Подложи подушку под поясницу и широко раздвинь ноги, тогда твой клитор будет касаться его лобковой кости.
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