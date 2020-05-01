Спортзал подождет: топ-5 секс-поз вместо тренировки (фото 18+)

Во время карантина и пандемии коронавируса, когда все спортзалы закрыты, а соблюдение дистанции имеет очень весомое значение для вашего здоровья, секс может стать прекрасной альтернативой спортивным тренировкам.

Поддерживать себя в форме можно не только с помощью гантелей и штанг. Иногда вполне можно отказаться от тренировок в пользу секса.

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И если вы хотите пропустить спортзал под таким предлогом, то эти позы отлично помогут сжечь быстро калории, сообщает Mhealth.

Амортизатор

Нужно чтобы девушка легла на спину, прижав колени к груди. Мужчина должен встать на колени перед ней и наклониться вперед так, чтобы ее ступни уперлись ему в грудь. Дальше все как обычно — он должен совершать интенсивные движения тазом, напрягая мышцы живота и ягодицы. Продолжительность подхода произвольная, паузы отдыха — до полного восстановления.

Отметим, что эта поза отлично заменяет сгибания бедра в тренажере.

USB

Подсоединиться к разъему девушки в этой позе будет непросто — придется попотеть, однако результат того стоит. Итак, она должна встать на четвереньки, предплечья на полу. Партнер должен находиться в полуприседе спиной к ней, упираясь своими ягодицами в ее. Затем ему нужно наклонять корпус вместе с тазом до тех пор, пока не сможет ввести. После этого ему стоит начать приседать с амплитудой в несколько сантиметров.

Отметим, что эта поза заменяет приседания.

Упорный фермер

Девушка должна запрыгнуть на партнера спереди и обнять за шею. Затем ему нужно прислониться к стене и поддержать ее за таз, пока она подтянется и упрется коленями и голенями в стену — как на картинке. Придерживая подругу за спину, партнеру нужно дать ей откинуться назад и упереться в пол. Дальше уже сам интимный процесс. Главное, потратить на эту позу не больше 3–5 минут, иначе девушка заработает мигрень.

Отметим, что эта поза заменяет становую тягу.

Джойстик

Мужчине нужно занять позицию позади девушки, прижавшись пахом к ее бедрам. Далее перекинуть ее ногу через свое бедро, как на картинке. Совершать фрикции и одновременно интенсивно стимулировать рукой по очереди ее клитор и грудь.

Отметим, что такая поза заменяет подъемы таза с опорой на фитбол.

Дорожная

Начать мужчине нужно с коленно-локтевой позы. Затем аккуратно сесть назад на пятки — как говорят йоги, принять позу ученика. Партнершу поставить перед собой, ее голени зажать между своими. Затем ритмично нужно напрягать мышцы живота с ягодицами и доводить партнершу до просветления.

Отметим, что эта поза отлично заменяет обратные скручивания, подъем ног в висе.