Топ-5 секс-поз, которые женщины ненавидят (18+)

Опрос вияснил пять популярных секс-позиций.

Казалось бы, как можно не любить хоть одну секс-позу? Все секс-позы прекрасны, на то они и секс! Но, как показал опрос, женщины придерживаются другого мнения.

В опросе приняли участие 1200 женщин. Их попросили конкретизировать свои симпатии и антипатии в сексе — назвать любимые и нелюбимые секс-позиции. Готовься узнать правду, после которой секс уже никогда не будет прежним, пишет ukr.media.

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Итак, пять нелюбимых женщинами секс-позиций в порядке убывания:

«69»

Опрошенные девушки заявили, что невозможно одновременно удовлетворять и получать удовольствие. Но у нас есть контраргумент, с которым не поспоришь: поза «69» экономит время!

Миссионерская позиция

Не пользуется популярностью из-за неумения некоторых мужчин правильно переносить вес на руки. Так что внимательно следи за тем, где находится основная масса твоего тела во время миссионерских утех. Возможно, у девушки лицо перекошено не от удовольствия, а от страха быть раздавленной.

Наездница наоборот

А вот это неплохая новость — не так уж мы, мужчины, и дорожим этой позой. Конечно, обзор, спины партнерши хороший. Но все-таки природа не задумывала, чтобы пенис склоняли под таким углом.

Наездница

Жестокий удар! Ведь эта поза позволяет нам получать удовольствие лежа и практически ничего не делая! Но, как оказалось, девушки, среди которых — не поверишь — часто встречаются неуверенные в себе, не очень хотят быть центром твоего пристального внимания. Придется прибегать к жестким мерам — выключать свет.

Мужчина сзади

Поскольку в позе, при которой женщина стоит на четвереньках, а мужчина входит в нее сзади, особенно глубокое проникновение, ты можешь случайно достать до шейки матки и тем самым подарить девушке не самые приятные минуты. Поэтому наш тебе совет: в позе сзади будь предельно аккуратен.

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