Секс стоя красив и крут только в кино. В реальной жизни сделать все правильно с первого раза не получится.

Если вам надоел традиционный секс в постели, то можете попробовать заняться им стоя.

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Эта поза позволяет не только разнообразить вашу интимную жизнь, но и подарить новые интересные ощущения. Предлагаем несколько секретов, которые позволят получить максимум удовольствия от секса в позе стоя, пишет Men 24.

Топ - 5 секретов секса стоя

Координация, сила и баланс. Как бы там ни было, но секс в позиции стоя требует неплохой физической подготовки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ты не сможешь с первого раза сделать все как показывают в порнофильмах.

Поэтому перед тем как предлагать своей партнерше секс в этой позе, позаботься о занятиях спортом. Так тебе не на спине лежать.

Важен рост. Если ты слишком высок, то секс в этой позиции будет настоящим мучением для тебя. Тебе придется либо входить в свою возлюбленную на полусогнутых ногах, либо же ей следует становиться на какое-то возвышение.

Если вы живете в доме, то можете использовать лестницу для того, чтобы выровнять разницу в росте. А перила позволят держаться, чтобы не упасть в порыве страсти.

Грация балерины. Если ты хочешь подарить своей любимой максимальное удовольствие, придется чуточку попотеть не только тебе, но и ей. К примеру, можешь поднять одну ее ногу, чтобы достичь глубокого проникновения.

Также твоя возлюбленная может обвить твое тело одной ногой, чтобы лучше зафиксироваться и удерживать баланс.

Скромная амплитуда. Секс в позиции стоя не терпит агрессивных движений. Здесь нужно действовать максимально осторожно и не пытаться выходить из нее практически на полную длину. Чрезмерное злоупотребление амплитудой может стать причиной того, что во время секса твой член выскользнет, а внутри нее останется презерватив, если вы им пользуетесь.

Попробуй быть как можно ближе к ее телу. Это позволит любить без переживаний, что что-то пойдет не так.

Телосложение имеет значение. Не только на рост следует обращать внимание, но и на телосложение. Идеальный вариант, когда речь идет о хрупкой барышне, которая любит с парнем атлетического телосложения. Это позволит тебе уверенно держать свою любимую и не переживать, что во время порывов страсти вы куда-то упадете.

Не спешите и не расстраивайтесь, если с первого раза не все получилось гладко. Секс в позиции стоя требует неплохой подготовки и отработки мастерства. Главное – не сдаваться и пробовать снова и снова.

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Автор: Виктория Гордиенко