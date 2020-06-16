Названы топ-5 правил незабываемого секса на природе

Эксперты рассказали, как заниматься сексом в походе, чтобы это было по-настоящему круто.

Секс на природе — это всегда интересно и увлекательно. Особенно, когда вы приятно провели время на шашлыках или в походе, а вечером уставшие улеглись в палатку поспать и предались утехам.

Секс в палатке — это занятие увлекательное и приятное, которое обязательно тебе понравится. Если вы сделаете все по правилам. Их всего лишь пять, пишет Единственная.

Правильное место

Если ваша палатка находится посередине семейного кемпинга, где родители расположились со своими детьми для того, чтобы показать им прелести жизни на природе.

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Для тебя и твоего мужчины нужно более уединенное место, но без камней и твердых острых предметов.

Должно быть комфортно

Для удобного и комфортного секса в кемпинге вам понадобится туристические коврики и простыни, а еще матрас не будет лишним. И пару подушек.

Просто не забудь о том, чтобы было мягко.

Контрацепция

Лесные приключения не являются гарантией защищенного секса. Обязательно обзаведись презервативами, лубрикантом, салфетками и секс-игрушками, если душа того требует. Эти вещи обязательно пригодятся.

Правильное настроение

Признай, секс на природе — это уже круто, а вот если начать с какого-нибудь водоема или ужина у костра, то все будет куда круче и интереснее. Главное, чтобы продолжение было, как в фильме для взрослых, а не в фильме ужасов.

Палатка с отверстием

Если хочешь идеальный вариант — секс под звездами, то обязательно купи палатку отверстием. Через него вы будете видеть небо и радоваться друг другу.

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