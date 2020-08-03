Сексологи назвали топ-5 поз must try для каждой пары (фото 18+)

Классические позы в сексе, скорее всего, уже всем надоели. В таких случаях эксперты советуют сменить привычную программу.

Все любят классику. Традиционные позы в сексе просты, понятны и прошли испытание временем. Однако, они не всегда приводят к оргазму. А если вы с партнером еще и сто лет вместе, то классические позы, скорее всего, уже надоели. В таких случаях эксперты советуют сменить привычную программу.

Читайте такжеРазмер не имеет значения: названы топ-5 сексуальных позиций, которые это доказывают (фото 18+)

Сексологи рассказали, какие позы входят в список must try, но не считаются классикой. Вот 5 самых интересных вариантов, пишет cosmo.com.ua.

Боковой контакт

«Эта позиция моя любимая из-за разнообразия вагинальных и анальных ощущений, плюс возможность стимуляции клитора, — говорит американский сексолог Эль Чейз — она также позволяет адаптироваться в зависимости от предпочтений партнеров. Например, парень может держаться за лодыжки партнерши для более глубокого проникновения. А она, в свою очередь, поднимать ноги, ориентируясь на свои ощущения».

Зеркальный догги

«Я люблю догги перед зеркалом из-за зрительного контакта. Сама по себе позиция требует большого количества энергии, высокого темпа или же наоборот резкой смены скоростей. Поэтому возможность видеть нас во время процесса и понимать состояние друг друга — это большой плюс. К тому же, такая поза помогает синхронизироваться» — говорит сексолог и семейный психолог Дженни Скайлер.

Другая версия ножниц

«Это немного похоже на ложки. Женщина лежит на боку, а мужчина сзади. Кроме того, есть также возможность дополнительной стимуляции клитора, — говорит секс-активистка Кэндра Холлидей, — к тому же, со стороны поза кажется очень сексуальной».

Приятные вибрации

«Один партнер сидит на кресле или диване, а другой сверху, и между ними есть вибратор. Секс-игрушка расположена ближе к клитору женщины. Таким образом оба смогут ощущать вибрацию и то, как дрожат ваши тела» — утверждает сексолог Лиза Финн.

Упор на коленях

«Поза понравится тем парам, в которых мужчина выше и крупнее партнерши, — говорит Кэндра Холлидей, — сначала вы ложитесь в как бы миссионерскую позицию. Однако колени партнера при этом находятся не на тебе, а упираются в кровать. А ты можешь расположить ноги вокруг его бедер».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram