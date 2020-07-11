Топ-5 поз, чтобы почувствовать каждый его сантиметр (фото 18+)

Есть много способов довести партнёршу до оргазма, однако в большинстве из них размер пениса несущественен даже в теории.

Размер — не главное. Эту истину знают все. На самом деле, используя правильные позы и техники, достичь оргазма достаточно легко.

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Поэтому предлагаем тебе 5 секс-позиций, которые усилят твои ощущения и помогут прочувствовать каждый его сантиметр. Наслаждайтесь, пишет Cosmo.ru.

Собака мордой вниз

От классической позы эта отличается положением твоих рук и верхней части тела. Согни их в локтях и наклонись назад. Таким образом партнер может проникнуть в тебя максимально глубоко. А ты, кстати, получаешь возможность стимулировать клитор.

Коленки к груди

Ляг на спину и, согнув ноги в коленях, прижми их к груди. Партнер пусть расположится максимально близко к тебе. Во время процесса ты получаешь возможность контролировать парня, раздвигая ноги так, как тебе удобно.

Русалка

Если любишь быть сверху, попробуйте эту позицию. Твоя задача — не садиться наездницей, а лечь, сомкнув ноги вместе. В такой позе, контролировать процесс сможете вы оба. Двигайтесь навстречу друг другу.

Глубокий прогиб

Эта поза подойдет для секса стоя. Ты, облокотившись на какую-нибудь поверхность, нагибаешься вперед и сильно прогибаешь спину. Партнер, в свою очередь, пусть возьмет тебя не за талию, а за попу. Начинайте медленно и постепенно набирайте темп. Тогда комфортно будет всем.

Как можно выше

Это почти миссионерская поза. Партнер сверху и твои ноги обхватывают его за талию. Для лучшего эффекта, подложи себе под спину подушку. В таком положении парень сможет проникнуть в тебя максимально глубоко, а ваши движения (благодаря твоим ногам) синхронизируются.

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